Razboiul stelistilor le-a dat aripi dinamovistilor: "Suntem cel mai titrat club din Romania!" Dinamo se pregateste din nou de Champions League :)

Situatia incerta de la Steaua/FCSB ii face pe dinamovisti sa spuna ca ei au cea mai bogata vitrina de trofee din Romania.

"Suntem cel mai titrat club din Romania", spune presedintele clubului Dinamo, Alexandru David, intr-o perioada in care problema palmaresului Stelei ramane incerta.

Nici LPF, si nici FRF nu au dat un verdict clar pe acest subiect, asa ca e liber la interpretari. FCSB are 26 de titluri, sau doar 5? Cele 21 de titluri ale Stelei, castigate inainte de 2001, se pun la actuala CSA Steaua, echipa infiintata in 2017?

Pe aceeasi idee, cate titluri de campioana are CSFC Dinamo, echipa din Liga a 4-a detinuta de Nicolae Badea?

Sunt intrebari cu 1000 de raspunsuri deocamdata, dar cert e ca presedintele lui Dinamo anunta o noua era in Stefan cel Mare, cel putin din punct de vedere al comunicarii.

"Am incercat sa avem un alt stil de comunicare, de a ne comporta. Dar acum trebuie sa ies si sa apar clubul. In acest domeniu nu poti sa intorci obrazul cand ti se da o palma. Daca faci asta esti luat de fraier."

"Dinamo este cel mai titrat club din Romania, potrivit realitatii. Dinamo este clubul numarul 1 in Romania. Nu poti sa fii obraznic si sa incepi sa calci clubul in picioare. Schimbam foaia, nu avem ce face. La o palma primita, vom da 10 pumni inapoi. Dar nu vom fi niciodata primii."

"Trebuie sa arati respect cand vii in Stefan cel Mare", a spus David la Digisport.

Dinamo se pregateste din nou de Champions League :)

Alexandru David spune ca Dinamo va avea ca obiectiv titlul in sezonul viitor.

"Bugetul din acest moment al lui Dinamo este in valoare de 6 milioane de euro. Ce conteaza cel mai mult este ca acum Dinamo se autosustine."

"In plus, cu acest buget, ne putem bate la titlul in sezonul viitor", a mai spus presedintele lui Dinamo.