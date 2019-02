FED CUP LIVE | Schimbare de ultima ora in echipa Cehiei: Petr Pala schimba jucatoarea care va intra in meciul cu Miki Buzarnescu!

Cehia - Romania este 1-1 dupa prima zi a intalnirii de la Fed Cup. Astazi, Halep joaca impotriva Pliskovei, iar Buzarnescu ar fi trebuit sa o infrunte pe Siniakova.

Cehia ar putea schimba jucatoarea desemnata sa o infrunte astazi pe Mihaela Buzarnescu! Ieri, Katerina Siniakova a cedat categoric, fara drept de apel, in fata Simonei Halep, motiv pentru care antrenorul nejucator al Cehiei, Petr Pala, intentioneaza sa o inlocuiasca.

Publicatia Fanatik anunta ca Marketa Vondrousova are sanse mari sa joace impotriva Mihaelei Buzarnescu in cel de-al doilea meci al zilei de la Fed Cup!

In schimb, Siniakova ramane in echipa de dublu, ea fiind numarul 1 mondial din aceasta pozitie. Siniakova face pereche cu Barbora Krejcikova.

Simona Halep: "Nu joc pentru mine, ci pentru Romania

Simona Halep, cea mai buna jucatoare de tenis a Romaniei, a facut o declaratie prin care-i va cuceri fara doar si poate pe romanii de pretutindeni.

Sportiva in varsta de 27 de ani a adus primul punct pentru Romania dupa ce a invins-o pe Katerina Siniakova si a restabilit egalitatea in confruntarea cu Cehia, dup ace Mihaela Buzarescu pierduse in fata Karolinei Pliskova.

Simona a fost intervievata de cei de la Fed Cup in acest weekend si a vorbit despre ce simte atunci cand joaca in Cupa Federatiei.

"Fed Cup inseamna ca nu joc pentru mine, ci pentru Romania. Cu siguranta, am mai multa presiune, dar si o motivatie suplimentara. Dupa fiecare meci de Fed Cup am mai multa incredere, am mai multa energie, iar toate acestea ma ajuta sa fiu mai increzatoare in restul sezonului", a declarat fostul lider mondial pentru site-ul oficial al Fed Cup.

Duminica, in primul meci al zilei, Simona Halep o va intalni pe Ostravar Arena pe Karolina Pliskova.