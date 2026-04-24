Înaintea duelului cu Csikszereda, antrenorul Dorinel Munteanu a venit la conferința de presă cu un mesaj încurajator pentru vestiar.

După o perioadă critică, în care mai mulți jucători au plecat din cauza salariilor neplătite, Dorinel Munteanu a confirmat că o parte din restanțe au fost achitate.

Dorinel Munteanu a făcut anunțul mult așteptat

Tehnicianul spune că echipa mai are doar un salariu restant, iar atmosfera s-a schimbat vizibil în ultimele zile, după cum Sport.ro anunțase aici în urmă cu puțin timp.

„Nu am mai avut plecări în această săptămână. Dar, din păcate, nu știu ce se va întâmpla până la ora jocului. Dar am Kevin Ciubotaru suspendat și Bozhidar Chorbadzhiyski accidentat, nu face parte din lot. Așa că, cu cei 16 jucători abordăm jocul.

Chiar săptămâna asta au fost foarte bine dispuși. S-au redus din diferențele salariale. S-au rezolvat o parte din probleme și se vor rezolva cu siguranță în cât mai scurt timp. Da, s-au mai plătit din restanțe. Nu-mi place să vorbesc despre acest lucru, dar am transmis și echipei și repet și dumneavoastră că orice se poate recupera.

Asta trebuie să se gândească jucătorii, cei care au rămas, bineînțeles, și care își doresc să investească tot ce-i mai bun în ei ca să salvăm echipa, să câștigăm jocul, primul joc de mâine. Așa că celelalte lucruri se vor rezolva”, a declarat Dorinel Munteanu.

Hermannstadt, în lupta pentru salvarea de la retrogradare

Dorinel Munteanu a fost adus la Hermannstadt cu un obiectiv clar: salvarea de la retrogradare. Echipa este pe locul 14, ultimul care asigură prezența la baraj, la egalitate cu Unirea Slobozia, prima echipă care ar retrograda direct în actuala alcătuire.

Sibienii au 19 puncte și sunt la patru puncte distanță de următoarele două clasate, Farul Constanța și Petrolul Ploiești, astfel că au în continuare nevoie de puncte pentru a se apropia de zona care asigură salvarea directă și a se distanța de locurile direct retrogradabile.

Meciurile rămase pentru Hermannstadt până la finalul sezonului: