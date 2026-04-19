Prahovenii au primit vizita sibienilor duminică seară, de la ora 18:15, pe stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești. La capătul celor 90 de minute, Petrolul și FC Hermannstadt au împărțit punctele, după ce tabela de marcaj a indicat 1-1.

Dorinel Munteanu fierbe de furie: ”Nu am existat pe teren! Gazdele puteau să mai înscrie două-trei”

După meci, Dorinel Munteanu a evidențiat cât de nemulțumit e de jucătorii săi, în ideea în care a susținut că FC Hermannstadt ”nu a existat pe teren” împotriva Petrolului Ploiești.

Antrenorul a ținut să puncteze faptul că gazdele puteau să înscrie cu ușurință două-trei goluri în plus.

”Un punct este un punct. Ăsta a fost și scopul nostru, dar sincer mă așteptam la un joc mai bun al echipei mele. În prima repriză practic nu am existat pe teren. Gazdele puteau să mai înscrie două-trei goluri. Lazar a scos niște baloane foarte importante.

Am luat gol ca întotdeauna, din fază fixă. Asta este! E vorba de responsabilitate. Totuși, este posibil ca acest punct să fie foarte important. Am făcut un pas important, adică am trecut peste Slobozia la golaveraj.

Ne așteaptă meciuri foarte grele. Trebuie să ne îmbunătățim jocul, altfel nu pot să fiu mulțumit. Eu sper ca jucătorii noștri să înțeleagă că pentru a ne salva ne trebuie să facem mult mai mult.

Întotdeauna am spus că 'cine se mulțumește cu puțin, atunci puțin alege sau culege!'. Este un grup de jucători care merită mai mult. Nu e prima dată când jucăm așa în deplasare. Practic nu am existat în prima repriză! Cine este mulțumit cu un punct… Nu vreau să cad în capcana rezultatului.

În repriza a doua a fost un joc deschis. Nici nu știu dacă să mă bucur pentru acest punct”, a spus Dorinel Munteanu.

Echipele de start

Petrolul: Bălbărău - Ricardinho, Papp, Roche, A. Dumitrescu - M. Dulca, Jyry - R. Pop, Rafinha, Grozav - Chică-Roșă; Rezerve: Aymbetov, N. Boateng, A. Dumitrache, V. Gheorghe, Hanca, Ignat, Krell, Ludewig, B. Marian, A. Mateiu, Prce, D. Rodriguez; Antrenor: Mehmet Topal

FC Hermannstadt: Lazar - Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru - D. Albu, Zargary, E. Florescu - Neguț, Buș, Balaure; Rezerve: Afalna, Bârstan, Gjorgjievski, Issah, Muțiu, Ritivoi, M. Simba, L. Stancu, I. Stoica; Antrenor: Dorinel Munteanu

