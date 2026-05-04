Ambele echipe se află în subsolul clasamentului, iar meciul de la Slobozia s-ar putea dovedi decisiv în privința echipelor care vor retrograda la finalul acestui sezon.

Cu trei etape rămase din acest sezon, FC Hermannstadt ocupă locul opt în clasament, în timp ce Unirea Slobozia este pe locul 15. Ambele echipe au câte 20 de puncte, iar echipa care va ieși victorioasă va urca pe loc de baraj și va căpăta un avantaj enorm înaintea ultimelor meciuri ale sezonului.

Unirea Slobozia vine după o remiză cu Metaloglobus, scor 1-1, în timp ce, în ultima etapă, Hermannstadt a făcut egal cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 0-0.

În sezonul regulat cele două formații și-au împărțit victoriile. În tur, Unirea Slobozia a câștigat cu 2-0, însă sibienii și-au luat revanșa la finalul lunii ianuarie, când s-au impus cu 3-2.

”Mizez doar pe jucătorii care sunt apți fizic, în ultima săptămână am avut doar 12 jucători la antrenament. Trecem prin momente foarte grele din punct de vedere al lotului, am nevoie de a transmite jucătorilor că acest meci se câștigă doar cu sufletul, cu inima, cei care țin la acest club vor face tot posibilul pentru victorie”, a spus Dorinel Munteanu înaintea meciului.

Clasamentul din play-out-ul Superligii României