FC Hermannstadt a terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputată vineri împotriva formației Csikszereda, contând pentru a șasea etapă din play-out-ul Superligii. Gazdele au întâmpinat dificultăți pe final. Din minutul 75, echipa a rămas în zece oameni, după ce Bârstan s-a accidentat grav, iar staff-ul tehnic efectuase deja toate cele cinci modificări permise.

Acuzații directe la adresa arbitrajului și criza din lot

Nemulțumit de rezultatul final care menține echipa pe locul 8, cu 20 de puncte, având emoții în privința salvării de la retrogradare, „Neamțul” a punctat că planurile i-au fost date peste cap de problemele medicale. El a corectat greșelile din exprimare pentru a reda cu exactitate starea de fapt.

„Victoria era obiectivul nostru, ne-am pregătit, dar am avut multe probleme medicale. Am început destul de bine jocul, am avut ocazii. Băieții și-au dorit, dar nu am avut șansă la unele faze. Pe noi nu ne avantajează acest rezultat. Sunt supărat, sunt dezamăgit de numărul mare de jucători accidentați. Vom vedea luni situația exactă a lor. Bârstan se pare că este cel mai afectat. Sper să-și revină jucătorii care au probleme după consultarea medicului. Nu cedăm până în ultimul moment, mergem până la capăt, să ne batem. Acum avem și varianta barajului, dar mi-aș fi dorit să evit și barajul”, a spus Dorinel Munteanu la conferința de presă.

Antrenorul, care a fost avertizat cu un cartonaș galben în prelungirile primei reprize, a îndreptat tirul și către centralul Iulian Călin. Potrivit atrenorului sibienilor, deciziile brigăzii au favorizat echipa oaspete.

„Prin asemenea momente nu am mai trecut niciodată. Nu avem timp de văicăreli, trebuie să mergem înainte. Ce a fost, e de domeniul trecutului. O piedică cred că a fost și arbitrajul în seara aceasta. Am făcut un gest către Balaure și arbitrul Călin mi-a dat galben. Ne luptăm cu morile de vânt. Ei și așa fac ce vor ei. Maniera de arbitraj a fost pro-echipa oaspete. A fost un arbitraj foarte modest”, a mai transmis antrenorul sibienilor.