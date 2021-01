EXCLUSIV | Anuntul MOMENTULUI in cazul lui Morutan! Agentul fotbalistului a spus tot! Ce se intampla cu transferul jucatorului

Olimpiu Morutan (21 ani) a fost aproape de o plecare de la FCSB in iarna!

Gigi Becali a primit oferta de 10 milioane pentru mijlocasul ofensiv al FCSB-ului de la Al Jazira, insa nu a vrut sa il vanda pe o suma mai mica de 15 milioane de euro.

Dupa zile intregi de negocieri, arabii au refuzat sa mai ridice pretul, iar patronul a inghetat discutiile. Impresarul jucatorului a dezvaluit ca finantatorul ros-albastrilor a renuntat la ideea transferului pana in vara.

Totodata, Florin Vulturar a marturisit ca exista cluburi din Europa interesate de fotbalistul cu 3 goluri si 10 pase de gol in 16 meciuri jucate, in toate competitiile, pentru FCSB in acest sezon.

"Transferul e blocat la suma aia, arabii nu au vrut sa mai ofere niciun ban in plus, domnul Becali mi-a transmis ca Morutan va ramane cel putin in vara la FCSB. Sunt cateva discutii si cu echipe de top din Europa, insa astfel de echipe monitorizeaza cateva luni un jucator, nu se arunca asa usor sa cumpere un jucator.

Exista discutii deschise cu echipe din Europa, insa vom vedea daca se concretizeaza", a declarat Florin Vulturar la PRO X.

1.3 milioane de euro este cota lui Olimpiu Morutan conform Transfermarkt.