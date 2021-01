"Eram intelesi!" Dinamo, teapa COLOSALA! Puteau sa-i aiba pe Man, Coman si Morutan pentru un pret RIDICOL! Ce s-a intamplat

Negoita are dureri de cap cand vede succesul jucatorilor pe care Becali vrea milioane!

Man, Coman si Morutan sunt fiecare evaluati la cate 15 milioane de euro de Gigi Becali. Fostul sef al centrului de juniori din Stefan cel Mare, Gabriel Raduta, a dezvaluit la PRO Sport Live ca toti 3 puteau ajunge la Dinamo. Pentru Man, UTA a cerut aceeasi suma platita de FCSB, 400 000 de euro. Mult mai ieftini puteau fi adusi Coman si Morutan, insa Ionut Negoita n-a vrut sa plateasca nimic, speriat ca pustii nu vor confirma.

"Morutan a fost dorit la Dinamo. Pe vremea cand era la U Cluj, in 2015, am vorbit cu impresarul Florin Vulturar. L-am vazut la meciuri, am facut referate bune despre el la Dinamo. Ne-am inteles la 75 000 de euro. Am vorbit cu Negoita despre el, dar si despre Dennis Man si Florinel Coman. Puteam sa-i aduc si pe Man, si pe Coman, si pe Morutan la Dinamo. Man costa 400 000 de euro, Florinel 200 000. Negoita m-a intrebat daca pot garanta ca vor ajunge fotbalisti. Noi, la Dinamo, nu am adus niciodata copii pe sume de transfer. N-am reusit asta", a explicat Raduta.