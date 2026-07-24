Din articol Kamil Bilinski va fi antrenor-jucător la Zaglebie Sosnowiec

Zaglebie Sosnowiec a anunțat că polonezul Kamil Bilisnki a semnat un contract valabil până în vara lui 2027 și va activa atât la echipa secundă, cât și în cadrul academiei, ca asistent al formației U16. Kamil Bilinski va fi antrenor-jucător la Zaglebie Sosnowiec „Kamil Biliński începe un nou capitol al carierei sale la Zagłębie Sosnowiec. Va ocupa o dublă funcție: asistent-jucător la echipa a doua și antrenor secund la formația U16”, a transmis clubul pe site-ul oficial.

Fostul atacant a evoluat pentru prima echipă a celor de la Zaglebie în sezoanele 2023/24 și 2024/25, perioadă în care a bifat 66 de meciuri, 21 de goluri și cinci pase decisive, fiind de două ori golgheterul echipei. „Sunt foarte fericit că mă întorc la Zagłębie. Clubul are un plan pentru mine în dezvoltarea tinerilor jucători. Mă bucur că pot transmite mai departe experiența acumulată și că oamenii din academie au avut încredere în mine”, a declarat Bilinski. Citește și: Kamil Bilinski nu uită de „câinii roșii”! Atacantul polonez vrea să se întoarcă în România

Atacantul polonez este cunoscut în România pentru perioada petrecută la Dinamo. Între ianuarie 2014 și iulie 2015 a îmbrăcat tricoul „câinilor”, pentru care a disputat 51 de meciuri și a înscris 18 goluri.

Kamil Bilinski, în tricoul lui Dinamo

De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Slask Wroclaw, Wisla Plock, Podbeskidzie, Zalgiris Vilnius și Riga FC. În palmares are șase trofee, printre care două titluri de campion al Letoniei, un titlu și o Cupă a Lituaniei, dar și titlul de golgheter al ligii secunde din Polonia în sezonul 2021/22.