Anuntul facut de Anamaria Prodan despre transferul lui Gnohere la Al Wasl: "Gigi Becali a discutat cu Laur". Cand se poate face mutarea

Anamaria Prodan afirma ca Gigi Becali si Laurentiu Reghecampf au discutat despre un transfer al lui Gnohere la Al Wasl.

Gnohere a fost dorit in aceasta iarna de Al Nassr, dar arabii nu au oferit suma ceruta de Becali. Patronul FCSB a cerut mai intai 7 milioane de euro, apoi 5.

Anamaria Prodan spune ca sansele ca Gnohere sa plece acum sunt mici. La vara, el poate ajunge, insa, in zona Golfului Arabiei.

"E adevarat, patronul a discutat cu Laur. Sa vedem ce va fi la vara. Oricum, trebuie sa stiti ca nu mai e ca pe vremuri. Nu mai vor jucatori batrani, mai ales ca s-a schimbat regulamentul si pe la ei si acum pot sa si naturalizeze fotbalisti. Dupa cum ati observat si la Stanciu, acum in top sunt jucatorii de 25-26 de ani", a spus Anamaria Prodan la Digi.

Gnohere, principala gura de foc a FCSB-ului

Harlem Gnohere este principalul marcator al FCSB-ului in acest sezon. El a marcat 11 goluri in campionat, cu 3 mai putine decat Tucudean, golgheterul la zi al Ligii I. Alex Mitrita, plecat la New York, a punctat de 13 ori pentru Craiova.