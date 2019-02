FOTO: Daum, in India, in treningul nationalei Romaniei! Ce a ajuns sa faca fostul selectioner

Daum nu mai convinge nicio echipa sau federatie sa il angajeze si s-a reprofilat. Participa la tot felul de actiuni lejere, in care da lectii despre antrenorat.

Ultima aventura a fost in India, unde fostul selectioner al Romaniei a fost invidat de un prieten de-al sau sa vorbeasca despre fotbal.

Interesant e ca Daum a participat la sedintele de pregatire imbracat in treningul Romaniei.

International football coach Christoph Daum and football enthusiast Christoph Glaser with students at the football ground! Insights from the stalwarts was an experience of a lifetime. pic.twitter.com/uJS0m60Fs9