A venit in Romania pe 200 LEI, a dat 55 de goluri intr-un sezon, acum viseaza la FCSB! Atacantul care s-a mai propus pentru transfer: "Nu-l stim, n-am auzit de el"

Mediop Ndiaye este unul dintre atacantii interesanti din Liga I. Senegalezul de 27 de ani se afla la primul sau sezon la nivel de prima divizie si a reusit sa marcheze de 6 ori pana acum. Ultima reusita a fost chiar in poarta FCSB-ului.

Mediop Ndiaye a fost una dintre tintele lui Gica Hagi pentru un transfer la Viitorul. El si-ar fi dorit sa ajunga la FCSB, dar a semnat in cele din urma cu Dunarea Calarasi. In tricoul echipei lui Alexa, senegalezul a marcat 6 goluri pana acum, la primul sau sezon in Liga I.

A venit in Romania pe un salariu de 200 lei pe luna

Mediop are o poveste incredibila. El a venit in Romania in urma cu 5 ani, fara sa aiba vreo promisiune. El a dat probe de joc pe la mai multe formatii. La Berceni a fost refuzat pentru ca a fost pus sa joace fundas stanga, desi el era atacant. Pana la urma a semnat cu Ghiroda, din liga a patra.

Dupa ce a stat o perioada la un hotel, cu 20 de lei pe zi, Mediop a fost nevoit sa doarma la un prieten. El avea un salariu lunar de 200 de lei. Cu bonusuri, ajungea la 800, iar jumatate trimitea in Senegal.

"Castiga 200-300 de lei in liga a patra. Are calitati incredibile. Mai are multe de pus la punct, dar e atacantul pe care si l-ar dori orice antrenor. Are mult calitati fizice si o capacitate de efort incredibila", spune acum Dan Alexa despre el.

S-a autopropus la FCSB

Mediop a rupt plasele in ligile inferioare din Romania, in tricoul lui ACS Ghiroda si al Ripensiei Timisoara. El a marcat 127 de goluri in 123 de meciuri pentru Ripensia, iar la debutul in liga a doua a marcat 7 goluri! Se intampla intr-un Ripensia 16-0 Foresta Suceva, in urma cu mai bine de un an.

Din liga a doua, el spunea: "Steaua este echipa care imi place cel mai mult, acolo ai tot ce iti trebuie, sunt conditii. Imi place Gnohere, il urmaresc mult. imi place de cand juca la Dinamo. Becali e un om bun, ar trebui 10 ca el in fotbalul romanesc. Eu vreau sa il conving sa ma ia acolo", spunea Mediop.

Ros-albastrii nu auzisera de el, dar saptamana trecuta i-a incurcat

La acel moment, FCSB-istii spuneau ca nu au auzit de Mediop. In urma cu o saptamana, el le-a dat gol in Dunarea 1-1 FCSB.

"Chiar nu-l cunosc pe baiat, nu stiu cine este, nici cum arata, nici ce calitati are. Nu ma pot pronunta. Am inteles ca are 26 de ani, deci nu mai e chiar tanar. Asa ca nu se poate considera ca varsta lui este un atu", spunea Duckadam in urma cu un an.

Si-a marit cota de cateva ori

Ndiaye Mediop a ajuns acum sa fie evaluat la 450.000 euro! Dunarea Calarasi s-ar multumi cu banii, daca o oferta in jurul acestei sume ar sosi in schimbul sau.

Mediop valora doar 75.000 euro in urma cu doi ani!