EXCLUSIV | Matel, nevoit sa accepte un salariu de 10 ori mai mic! Cati bani castiga acum, la revenirea in Liga I

Alexandru Matel a semnat la Hermannstadt si spera sa isi salveze cariera

Matel a fost nevoit sa accepte un salariu de 10 ori mai mic decat cel pe care il castiga la Dinamo Zagreb, cu gandul ca revenirea in Liga I i-ar putea salva cariera.

La Hermannstadt, Matel va castiga un salariu de 3000 de euro pe luna.

"Sunt intr-o forma buna, zic eu, am facut pregatirea de iarna cu cei de la Dinamo Zagreb. Normal, am nevoie de cateva meciuri ca sa imi intru in ritm, dar sper ca in cel mai scurt timp voi reveni la capacitatea mea", a spus Matel la prezentarea oficiala.

Fundasul in varsta de 29 de ani a plecat din Romania in 2015, cand Dinamo Zagreb l-a transferat de la Astra Giurgiu.

Matel era pe atunci jucator de nationala, curtat in acea perioada si de FCSB.

Hermannstadt e pe locul 7 in clasament si va juca luni cu FCSB, de la ora 20:00.

3 meciuri a jucat Matel la Dinamo Zagreb in ultimele doua sezoane.