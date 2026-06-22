A aflat că dă peste FCSB și a exclamat: "Minunat, fabulos!"

FK Auda, clasată în sezonul trecut pe locul 5, s-a calificat în Conference League din postura de câștigătoare a Cupei Letoniei. În stagiunea actuală, care a debutat în martie, formația antrenată de francezul Didier Zanetti ocupă locul 3 după primele 19 etape.

Antrenorul lui FK Auda, bucuros că va înfrunta FCSB: "O tragere la sorți minunată!"

Duminică, după victoria din campionat contra lui SK Super Nova (2-0), antrenorul Didier Zanetti a fost întrebat la conferința de presă și despre viitoarea adversară din Conference League.

Francezul, care și-a început cariera de antrenor la o vârstă foarte fragedă, 22 de ani, s-a declarat foarte încântat de viitoara adversară, însă i-a atribuit în mod eronat lui FCSB palmaresul Stelei.

"E o tragere la sorți minunată, îmi place provocarea. E un club istoric. Sunt bătrân și îmi aduc aminte că Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, contra Barcelonei. Mi-a venit imediat în minte asta și mi-am dat seama că vom juca contra unei mari echipe.

Au fost jucători mari la această echipă, cum ar fi Popescu sau Hagi. E o tragere la sorți fabuloasă pentru noi. Tinerii noștri jucători vor putea descoperi o altă țară și un mare stadion. Putem să realizăm o surpriză", a spus Didier Zanetti, antrenorul lui FK Auda.

Meciul tur dintre FCSB și FK Auda se va disputa la București, joi, 23 iulie. Returul este programat o săptămână mai târziu, în Letonia.