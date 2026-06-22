A aflat că dă peste FCSB și a exclamat: "Minunat, fabulos!"

A aflat că dă peste FCSB și a exclamat: &quot;Minunat, fabulos!&quot; Conference League
SPORT.RO
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Didier Zanetti (46 de ani), antrenorul letonilor de la FK Auda, a vorbit despre FCSB, adversara din turul 2 preliminar al Conference League.

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FK Auda, clasată în sezonul trecut pe locul 5, s-a calificat în Conference League din postura de câștigătoare a Cupei Letoniei. În stagiunea actuală, care a debutat în martie, formația antrenată de francezul Didier Zanetti ocupă locul 3 după primele 19 etape.

Antrenorul lui FK Auda, bucuros că va înfrunta FCSB: "O tragere la sorți minunată!"

Duminică, după victoria din campionat contra lui SK Super Nova (2-0), antrenorul Didier Zanetti a fost întrebat la conferința de presă și despre viitoarea adversară din Conference League.

Francezul, care și-a început cariera de antrenor la o vârstă foarte fragedă, 22 de ani, s-a declarat foarte încântat de viitoara adversară, însă i-a atribuit în mod eronat lui FCSB palmaresul Stelei.

"E o tragere la sorți minunată, îmi place provocarea. E un club istoric. Sunt bătrân și îmi aduc aminte că Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, contra Barcelonei. Mi-a venit imediat în minte asta și mi-am dat seama că vom juca contra unei mari echipe.

Au fost jucători mari la această echipă, cum ar fi Popescu sau Hagi. E o tragere la sorți fabuloasă pentru noi. Tinerii noștri jucători vor putea descoperi o altă țară și un mare stadion. Putem să realizăm o surpriză", a spus Didier Zanetti, antrenorul lui FK Auda.

Meciul tur dintre FCSB și FK Auda se va disputa la București, joi, 23 iulie. Returul este programat o săptămână mai târziu, în Letonia.

FK Auda tocmai și-a vândut golgheterul cu 2,5 milioane de euro

Duminică, FK Auda a învins formația SK Super Nova, în deplasare, scor 2-0. Tânărul atacant panamez Josue Vergara (18 ani) și ivorianul Kader Kone (19 ani) au înscris în repriza secundă pentru viitoarea adversară a lui FCSB.

Meciul de duminică a fost, cel mai probabil, ultimul pentru Josue Vergara în tricoul lui FK Auda, notează Baltic Football News. Letonii l-au vândut deja la formația belgiană Gent pentru aproximativ 2,5 milioane de euro, iar contractul va intra în vigoare de la 1 iulie.

Vergara, vârf de atac care măsoară 1,96m, nu va mai apuca astfel să o înfrunte pe FCSB în duelurile programate pe 23 și 30 iulie. Fotbalistul din Panama a sosit în februarie la clubul leton, iar în 19 de meciuri a reușit să marcheze nu mai puțin de 14 goluri, fiind golgheterul echipei.

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