BREAKING NEWS! Matan, super-transfer la campioana sezonului trecut din MLS! Viitorul a facut anuntul OFICIAL 

Alexandru Matan (21 ani) a plecat de la Viitorul!

Mijlocasul ofensiv crescut la Academia lui Hagi a fost vandut de Viitorul in Major Soccer League, la Columbus Crew, echipa de pe locul 3 din clasamentul primei ligi.

Clubul a anuntat oficial transferul jucatorului care a bifat 24 de aparitii in acest sezon in tricoul echipei.

"FC Viitorul Constanta si Columbus Crew au ajuns la un acord pentru transferul internationalului Under 21 Alexandru Matan la formatia din Major League Soccer, campioana S.U.A in 2008 si 2020!

In varsta de 21 de ani, Matan a fost evoluat in 24 de partide din acest sezon pentru echipa noastra (23 in Liga 1 si 1 in Cupa Romaniei).

Produs al Academiei Gheorghe Hagi, unde a ajuns in 2009, Alex Matan a imbracat, in toate competitiile, de 66 de ori tricoul echipei FC Viitorul Constanta si a contribuit la castigarea, in 2019, a Cupei si Supercupei Romaniei.

Alex este un component de baza al Nationalei U21 a Romaniei, alaturi de care s-a calificat la C.E U21 din acest an.

Multumim, Alex, pentru evolutiile in tricoul negru-albastru si iti dorim mult succes la noua formatie", se arata in comunicatul postat pe site-ul oficial al Viitorului.

Mai mult, clubul din SUA a anuntat transferul pe site-ul oficial, acolo unde unul dintre conducatorii echipei a vorbit despre Matan.

"Alex este un tanar jucator promitator iar abilitatile sale tehnice, drbilingul si abilitatea de a juca pe ambele parti ale terenului il fac potrivit pentru stilul nostru de joc.

Este un jucator creativ, capabil sa joace larg sau central, astfel ne da o optiune de atac dinamica, ce va fi critica in contextul programului incarcat din Champions League si MLS din urmatoarele luni. Suntem incantati sa ii uram bun venit si nerabdatori sa il integram in grup", a spus Tim Bezbatchenko, presedintele clubului.