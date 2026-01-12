În vara anului 2024, Grigore Turda, consacrat la FC Argeș, a fost dorit de mai multe echipe importante din Superliga României, însă piteștenii nu l-au lăsat să plece când aveau pentru stoperul cu statură impresionantă mai mult oferte.

A ajuns în cele din urmă la FC Voluntari, iar în urmă cu un an și jumătate a fost prezentat de noua sa formație, echipă care abia promovase în Superliga României, Gloria Buzău.

Grigore Turda, dorit în trecut de FCSB, a rămas fără echipă

În trecut, Grigore Turda a fost comparat cu Miodrag Belodedici, iar Gigi Becali, patronul FCSB, afirma chiar că l-a vrut la echipă, doar că negocierile au picat în cele din urmă.

Grigore Turda a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum CSM Sighet, Foresta Suceava, Armătura Zalău, Pandurii și FC Argeș.

După ce a reziliat cu Gloria Buzău, în vara lui 2025, a semnat cu FK Sarajevo, în Bosnia, dar acum a rămas iar fără echipă. El a încheiat conturile la Sarajevo, unde a terminat experiența cu 10 meciuri, șapte în campionat, unul în cupă și două în preliminariile Conference League.

Fundașul Grigore Turda a reziliat cu FK Sarajevo

El ar putea să revină în România acum, fiind, se pare, dorit de mai multe formații din prima divizie, după cum anunță publicațiile de presă sportivă din Bosnia, după ce înțelegerea lui Turda cu FK Sarajevo a fost întreruptă atât de repede, după numai jumătate de an.

Până să ajungă în Bosnia, Grigore Turda a ajuns la trei retrogradări consecutive din Superliga României în Liga 2, de această dată cu Gloria Buzău. Cu două etape rămase de disputat din întrecerea trecută din prima ligă a României, distanța față de ultima poziție de baraj, ocupată de Sepsi, era de șapte puncte, astfel că buzoienii revieneau în Liga 2 după doar un sezon în elita fotbalului românesc.

Grigore Turda, trei retrogradări la rând din Superliga în Liga 2!

Printre cei mai afectați jucători din tabăra Gloriei Buzău se număra Grigore Turda. Fundașul, descris la un moment dat drept "noul Belodedici", a ajuns la a treia retrogradare consecutivă din Superliga, după ce în precedentele două sezoane a mai picat cu FC Argeș și FC Voluntari.

"E foarte greu. E greu să-mi găsesc puterea, motivația. O să aștept vacanța ca să-mi revin. Am o familie, vreau să muncesc pentru ea, să joc fotbal. E sportul pe care îl iubesc.

Sunt momente grele în care îți vine să mergi acasă și să nu mai auzi niciodată de fotbal", a spus Grigore Turda după retrogradarea cu buzoienii.

