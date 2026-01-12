Kurt Zouma, transferul-vedetă al clujenilor, a ieșit din topul celor mai valoroși jucători din campionat după ce cota i-a fost înjumătățită, de la 8 la 4 milioane de euro. Francezul a bifat doar patru meciuri oficiale, iar problemele medicale i-au afectat decisiv statutul. Între timp, CFR Cluj a și oficializat despărțirea de Zouma.



În aceste condiții, Darius Olaru a revenit pe primul loc în clasamentul celor mai valoroși jucători din Superliga. Mijlocașul FCSB-ului are acum o cotă de 6,5 milioane de euro, însă și el a suferit o scădere importantă, de un milion, pe fondul rezultatelor slabe ale echipei.

6,5 milioane de euro pentru Darius Olaru!



Aproape tot lotul roș-albaștrilor a pierdut din valoare, inclusiv Târnovanu, Bîrligea, Ngezana sau Dawa, fiecare cu câte 500.000 de euro. Excepțiile sunt Mihai Toma și Alexandru Stoian, singurii jucători ai FCSB-ului aflați pe plus.



Cei mai valoroși jucători din Superliga (decembrie 2025 / Tranfermarkt)

Darius Olaru – 6,5 milioane €

Daniel Bîrligea – 4,5 milioane €

Ștefan Târnovanu – 4,5 milioane €

Louis Munteanu – 4,5 milioane €

Ștefan Baiaram – 4,5 milioane €



Cele mai mari creșteri

Ștefan Baiaram +1,5 milioane €

Cătălin Cîrjan +700.000 €

Alex Dobre +500.000 €

Tobias Christensen +500.000 €



Cele mai mari scăderi

Darius Olaru –1 milion €

Adrian Șut –700.000 €

Octavian Popescu –550.000 €

Daniel Bîrligea –500.000 €

La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova ocupă primul loc în Superliga, cu 40 de puncte, fiind urmată de Rapid București, cu 39. FC Botoșani se află pe poziția a treia, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo, ocupanta locului patru.



FC Argeș, nou-promovată, se află pe locul 5, în timp ce Oțelul Galați completează top 6, cu 33 de puncte. La polul opus, FCSB, campioana ultimelor două sezoane, se află abia pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă poziția a 11-a, cu 26 de puncte.

