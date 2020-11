Anunt de ultima ora despre transferul lui Florinel Coman: "E vorba despre 14-15 milioane de euro!" Unde va merge fotbalistul si cand se va realiza mutarea

Florinel Coman este fotbalistul cu care Gigi Becali spera sa dea lovitura pe piata transferurilor.

In varsta de 22 de ani, jucatorul venit in 2017 de la Viitorul in schimbul sumei de 3 milioane de euro a fost curtat de mai multe echipe, printre care si Crystal Palace, dar in cele din urma nimic nu s-a concretizat din cauza sumei mari cerute de Becali in schimbul sau.

Impresarul fotbalistului, Ioan Becali, a vorbit la DigiSport despre viitorul lui Coman si a dezvaluit ca, cel mai probabil, "aripa" FCSB-ului va parasi Liga 1 in vara anului viitor.

"Dennis Man va fi sigur promovat, desi nu este fotbalistul meu, dar Coman sigur va fi transferat. In iarna asta, nu, dar in vara cred ca da.

Unde va merge? Fireste in Europa. Vorbim aici de 14-15 milioane de euro", a spus fostul agent FIFA sursei citate.

Florinel Coman inca se recupereaza dupa accidentarea suferita in meciul din preliminariile Europa League, contra celor de la Backa Topola.

Jucator de baza in echipa de tineret a Romaniei care a jucat semifinala la Campionatul European din 2019, Coman a debutat si la prima reprezentativa, pentru care a bifat deja 3 selectii, fara sa reuseasca insa sa marcheze.

In prezent, Coman este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 5.500.000 de euro.