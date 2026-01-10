După primele 45 de minute, tabela de scor arăta 4-1 în favoarea echipei la care evoluează Dennis Man.

Dennis Man, pasă decisivă în prima repriză cu Excelsior

Internaționalul român a fost din nou titularizat de Peter Bosz, iar Dennis Man nu a dezamăgit deloc cu prestația sa. Fostul jucător de la FCSB și Parma a contribuit cu pasa decisivă la golul prin care Paul Wanner a deschis scorul în minutul 8.

Internaționalul român a avut o acțiune frumoasă în flancul drept și a pasat în centrul careului, de unde Wanner a șutat fără șansă pentru van Gassel.

Până la pauză, PSV a mai marcat de trei ori, prin Ricardo Pepi (minutul 23), Yarek Gasiorowski (minutul 33) și Ryan Flamingo (minutul 39).

Pentru Excelsior, a punctat Ilias Bronkhorst în minutul 45+1.

Dennis Man a fost și el aproape să marcheze. După doar cinci minute, Dennis Man a avut o acțiune frumoasă pe cont propriu și a șutat la poarta adversă. Numai ghinionul a făcut ca mingea să nu intre plasă.

