Gigi Becali, detalii incredibile din copilarie! "Mama facea chirpici pentru casa cand era insarcinata cu mine" Gestul FABULOS al patronului FCSB!

Becali a vorbit despre copilaria sa.

Gigi Becali a vorbit intr-un interviu despre momentele grele din copilaria sa, dezvaluind ca a facut parte dintr-o familie foarte saraca.

"Eu nu am avut jucarii cand eram copil. Jucariile mele erau animalele, oile si munca. Eu cred ca jertfa strabunilor mei s-a transformat in noroc pentru mine. Ei au suferit mult...Uneori ma gandesc de unde m-a ales pe mine Dumnezeu. Mama, cand era insarcinata cu mine, facea chirpici pentru casa. Umezeala aia din chirpici s-a transformat in dragoste, mantuire si bogatie pentru mine", a spus Gigi Becali pentru Antena Stars.

Becali este cunoscut pentru actele sale de caritate, iar patronul de la FCSB a povestit un astfel de moment.

"Dragostea nu m-a lasat. Si-acum fac anumite gesturi si apoi plang in masina, singur...Uite, am oprit masina ca facusera accident doi copii. M-am dat jos, unul plangea. I-am dat 100 de milioane sa-si faca masina. Dupa aceea am plecat si-am inceput sa plang. Hristos mi-a zis sa opresc si sa ajut!", a dezvaluit Gigi Becali.

Mai mult, Becali a povestit ce s-a intamplat in perioada in care a fost la inchisoare si cum a reusit sa treaca peste momentele grele din viata sa.

"Cel mai aproape am fost de Hristos in temnita. Eu Ii ceream tot timpul sa ma scape ca m-am facut mai bun. Eu stiam ca m-a dus sa ma mantuiasca cu forta. Intr-o zi am citit Prohodul Maicii Domnului. Nici nu stiam ca exista asa ceva.

M-am trezit la 2 noaptea si am cantat singur prohodul in altar, acolo. Stiam ca nu sunt bun, ca jignesc. Dumnezeu m-a sucit, m-a invartit si m-a dus in puscarie. M-a luminat! Am luat cu mine in puscarie o icoana de la mine din dormitor. Vorbeam cu icoana si plangeam. Am luat icoana aia si stateam in genunchi in temnita si plangeam. Am primit cu dragoste puscaria! Dupa ce veneam de la biserica, strangeam in brate icoana si o pupam", a povestit patronul de la FCSB.