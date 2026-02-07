GALERIE FOTO JO 2026 | Schi alpin: Lindsey Vonn, al treilea cel mai rapid timp la coborâre, în antrenamentul de sâmbătă

JO 2026 | Schi alpin: Lindsey Vonn, al treilea cel mai rapid timp la coborâre, în antrenamentul de sâmbătă Jocurile Olimpice
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jocurile Olimpice de iarnă 2026 | Milano Cortina.

Americanca Lindsey Vonn a înregistrat al treilea cel mai rapid timp în ultima etapă de antrenament de sâmbătă, înainte de proba feminină de coborâre de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, la care va participa duminică în ciuda unei accidentări la genunchiul stâng, scrie AFP.

Lindsey Vonn, la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina

Vonn, care a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng în urmă cu opt zile, a fost la doar 37 sutimi în urma compatrioatei sale Breezy Johnson, care a înregistrat cel mai rapid timp de 1 minut 37 sec 91/100, și la 16 sutimi în spatele germancei Kira Weidle-Wikelmann, care a terminat pe locul doi.

Vineri, Vonn, care s-a antrenat pe pista de la Cortina d'Ampezzo, declara că ligamentul încrucișat anterior este '100% rupt'. După antrenamentul de vineri, Vonn a răspuns, pe X, unui medic care a pus la îndoială gravitatea accidentării sale la genunchiul stâng, suferită acum doar o săptămână la Crans-Montana.

Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina

'Care era starea ligamentului încrucișat anterior de la genunchi înainte de căzătura sa de săptămâna trecută?', s-a întrebat medicul Brian Sutterer. 'Când auzi povești despre «cutare jucător care a jucat ani de zile cu o ruptură de ligamente încrucișate», este vorba despre o ruptură cronică, ceea ce înseamnă că organismul are timp să se adapteze și să-și reeduce mușchii pentru a susține genunchiul. Cineva care a suferit deja o ruptură/o intervenție chirurgicală s-ar putea să nu simtă durere în cazul unei noi accidentări', a adăugat Sutterer.

Americanca a răspuns la acest mesaj vineri după-amiază: 'Lol, mulțumesc, doctore. Ligamentul meu încrucișat a fost perfect funcțional până vinerea trecută. Doar pentru că vi se pare imposibil nu înseamnă că este. Și da, ligamentul meu încrucișat anterior este rupt 100%. Nu 80% sau 50%. Este complet distrus.'Supranumită ''regina vitezei'', Vonn este una dintre principalele atracții ale Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026 datorită palmaresului său impresionant, unul dintre cele mai remarcabile în schiul alpin, și revenirii sale spectaculoase pe pistă.

Ea a revenit în competiții special pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Cortina, pe una dintre pârtiile sale preferate, unde a triumfat de 12 ori în timpul carierei sale, dintr-un total de 84 de victorii la Cupa Mondială.

Americanca, de patru ori câștigătoare a Marelui Glob, își încheiase cariera în 2019, în special din cauza unor dureri insuportabile la genunchiul drept, unde se accidentase de mai multe ori și unde i s-a pus o proteză de titan.În acest sezon, Vonn a participat la nouă curse, câștigând două și neterminând niciodată mai jos de podium, cu excepția slalomului super-uriaș de la St. Moritz și de la Crans-Montana.La JO 2026, se așteaptă ca ea să participe și la combinata pe echipe marți și la slalomul super-uriaș două zile mai târziu, ambele la Cortina

Agerpres

