TRANSFER SURPRIZA la Real: Zidane vrea sa aduca un super jucator de la Ajax! Clauza de reziliere e incredibila: daca ar lua de la FCSB, "galacticii" ar plati cel putin dublu

Real pregateste un transfer surprinzator.

Parcursul incredibil al lui Ajax din acest sezon de UEFA Champions League l-a convins pe Zidane sa aduca un jucator de la Amsterdam. Real va fi nevoita sa plateasca o clauza de reziliere extrem de modesta: 28 de milioane de euro.

Hakim Ziyech, mijlocasul in varsta de 26 de ani este alesul lui Zidane. Ziyech a marcat 20 de goluri si a oferit 20 de pase decisive in cele 45 de partide jucate in acest sezon pentru Ajax. Ziyech ar putea jucat atat ca mijlocas dreapta, cat si ca mijlocas de creatie.

Ziyech ii va costa pe madrileni doar 28 de milioane de euro. Clauza de reziliere stabilita de Ajax este cu mult mai mica decat o serie dintre jucatorii lui Gigi Becali de la FCSB. Coman are o clauza de 100 de milioane de euro, Morutan - 70 de milioane, Man si Neldecu - cate 50 de milioane de euro.