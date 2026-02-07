CFR Cluj - ”U” Cluj se joacă ACUM: „bombardament“ la poarta gazdelor! Ocazii uriașe, ratate pe bandă

A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată

Superstarul schiului acrobatic, chinezoaica Eileen Gu, s-a calificat sâmbătă în finala probei feminine de slopestyle, la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, la Livigno, în ciuda unei căzături în prima sa cursă, scrie AFP.

Gu, în vârstă de 22 de ani, triplă medaliată olimpică la Beijing (aur la big air şi halfpipe, argint la slopestyle), a avut emoţii după ce a suferit o căzătură precoce, dar şi-a revenit la a doua cursă, pentru care a obţinut 75,3 puncte, terminând pe locul doi în runda de calificare, notează Agerpres.

Duel palpitant pentru aur între Eileen Gu și Mathilde Gremaux

Primele douăsprezece schioare avansează în finală, programată luni, începând cu ora 12:30.

Principala rivală a lui Gu, campioana olimpică elveţiană Mathilde Gremaux, a dominat rundele de calificare, înregistrând cele mai bune două scoruri ale zilei, inclusiv o impresionantă a doua cursă cu scorul de 79,15.