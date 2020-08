BREAKING NEWS | Inca un transfer realizat de Hermannstadt! Anamaria Prodan a adus inlocuitor pentru jucatorul cedat la CFR Cluj

Dupa ce l-au cedat pe Debeljuh (23 de ani) la CFR Cluj, Hermannstadt a anuntat aducerea unui nou atacant.

Sibienii si misca rapid pe piata transferurilor si au anuntat o noua mutare. Dupa ce ieri au oficializat sosirea lui Adrian Scarlatache (33 de ani) si Luca Florica (17 ani), Hermannstadt a anuntat astazi aducerea unui atacant la echipa.

Fabio Fortes Moreira (28 de ani) este ultimul transfer anuntat de sibieni.

"Fabio are 28 de ani, 1,86 m, este nascut in Portugalia, dar are si cetatenia statului Insulele Capului Verde. Acesta poate juca pe postul de atacant, dar si ca mijlocas lateral, avand un joc la fel de bun cu ambele picioare. Pe C.V.-ul sau se regasesc echipe ca Vitoria Guimaraes, Real S.C., Trofense, Mirandela, Guimaraes, Santa Maria, Lusitano FCV, Castelo Branco, Penafiel si Arouca, formatie pentru care a inscris 16 goluri sezonul trecut, in Liga a III-a din Portugalia. Aceasta performanta a atras atentia mai multor cluburi lusitane din primul esalon fotbalistic, care l-au ofertat. Fabio Fortes a ales, insa proiectul nostru fiindca ii plac provocarile si are ocazia sa demonstreze si intr-o tara straina ce poate sa faca in teren", se arata in comunicatul lui Hermannstadt.