Laurențiu Reghecampf a revenit pe banca lui FCSB, după ce Marius Baciu a decis să plece în urma umilinței 0-5 cu Universitatea Craiova, pe „Ion Oblemenco”.
Tehnicianul a plecat cu scandal de la Esperance Tunis, pentru a-l ajuta pe Gigi Becali să se lupte la titlu în Superliga, dar și pentru a încerca o calificare faza ligii Champions League.
Antrenamentul sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, descris în trei cuvinte
Laurențiu Reghecampf este renumit pentru antrenamentele grele la care îi supune pe jucători, iar cu Thomas Neubert pe post de preparator fizic, Gigi Becali speră ca echipa lui să fie la cel mai înalt nivel din punct de vedere fizic.
Pe pagina oficială a lui FCSB a fost postat un videoclip cu secvențe din antrenamentul de miercuri al „roș-albaștrilor”, iar descrierea videoclipului a fost: „Ritm, intensitate și concentrare!”.
Laurențiu Reghecampf va debuta pe banca lui FCSB în acest sezon cu Oțelul Galați, într-un meci care va avea loc sâmbătă, pe 10 octombrie.
Încă un jucător pe „lista neagră” a lui Gigi Becali
Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de mai mulți jucători în ultima perioadă. După meciul pierdut clar în fața Universității Craiova, patronul de la FCSB l-a lua „la țintă” pe Ofri Arad, jucător care a fost schimbat la pauza meciului de pe stadionul „Ion Oblemenco”.
Presa din Israel scrie că Ofri Arad s-ar afla pe „lista neagră” a patronului de la FCSB în urma ultimelor evoluții, raportate la salariul mare de 20.000 de euro pe luni pe care îl are mijlocașul defensiv.
„Pe lista neagră, Becali vs Ofri Arad. Când vine vorba despre Arad, imaginea din România nu este clară. În timp ce Becali nu este mulțumit de israelian, Stoica prezintă poziția opusă și subliniază prestația sa bună ca fiind una dintre excepțiile din înfrângerea cu Craiova.
Arad a primit și complimente de la capriciosul proprietar Gigi Becali, de mai multe ori, dar situația sa este una incertă la momentul actual.
Ofri Arad se numără printre jucătorii care nu mai au încredere din partea patronului Becali”, au scris israelienii.
Ofri Arad a evoluat în șapte meciuri în tricoul lui FCSB în acest sezon și a reușit un gol.
900.000 de euro este cota mijlocașului defensiv de 28 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com