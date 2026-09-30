Laurențiu Reghecampf a revenit pe banca lui FCSB, după ce Marius Baciu a decis să plece în urma umilinței 0-5 cu Universitatea Craiova, pe „Ion Oblemenco”.

Tehnicianul a plecat cu scandal de la Esperance Tunis, pentru a-l ajuta pe Gigi Becali să se lupte la titlu în Superliga, dar și pentru a încerca o calificare faza ligii Champions League.

Antrenamentul sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, descris în trei cuvinte

Laurențiu Reghecampf este renumit pentru antrenamentele grele la care îi supune pe jucători, iar cu Thomas Neubert pe post de preparator fizic, Gigi Becali speră ca echipa lui să fie la cel mai înalt nivel din punct de vedere fizic.

Pe pagina oficială a lui FCSB a fost postat un videoclip cu secvențe din antrenamentul de miercuri al „roș-albaștrilor”, iar descrierea videoclipului a fost: „Ritm, intensitate și concentrare!”.