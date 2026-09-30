UEFA a decis! Cine va arbitra Polonia - România

UEFA a decis! Cine va arbitra Polonia - România Nationala
Radu Stroe
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Polonia - România este programat să se joace vineri, de la 21:45, în runda a treia din Nations League.

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RomaniaPoloniaNations Leaguearbitru
Din articol

Tricolorii au înregistrat deja două eșecuri, cu Suedia, scor 1-2, și cu Bosnia, scor 2-4.

Urs Schnyder va arbitra Polonia - România

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Arbitrul elveţian Urs Schnyder se va afla la centru la meciul care va avea loc pe Stadionul Naţional din Varşovia. Acesta va fi ajutat de la margini de Marco şi Benjamin Zuercher, iar al patrulea oficial va fi Sven Wolfensberger.

Fedayi San se va afla în camera VAR, unde va fi asistat de Michele Schmoelzer.

Observator UEFA pentru arbitri va fi sârbul Dejan Filipovic, în timp ce norvegianul Nils Fisketjonn va fi delegat din partea forului continental.

Schnyder a condus două meciuri jucate de CFR Cluj în cupele europene.

Elveţianul s-a aflat la centru la meciul Borac Banja Luka - CFR Cluj 2-1, în iulie 2021, încheiat cu calificarea formaţiei ardelene în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

Un an mai târziu, pe 8 septembrie 2022, Schnyder a condus meciul dintre FC Ballkani - CFR Cluj, 1-1 (0-0), din Grupa G a Europa Conference League.

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