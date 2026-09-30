Criticat de Gigi Becali, jucătorul de la FCSB a dispărut și de la națională: zero minute în două meciuri

Criticat de Gigi Becali, jucătorul de la FCSB a dispărut și de la națională: zero minute în două meciuri Fotbal extern
SPORT.RO
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FCSB a avut șapte jucători convocați pentru meciurile echipelor naționale din aceste săptămâni, însă puțini au reușit să prindă minute.

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Risto Radunovic (Muntenegru), Meriton Korenica (Kosovo), Dylan Batubinsika (RD Congo), Joao Paulo (Capul Verde), Ronny Labonne (Martinica), Ricardo Pădurariu și Alexandru Stoian (România U21) sunt jucătorii de la FCSB care au fost convocați la echipele naționale. Denis Drăguș se afla și el în lotul României convocat de Gică Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, însă s-a accidentat și a fost scos din calcule.

Joao Paulo, fără minute sub comanda noului selecționer din Capul Verde

Batubinsika a suferit o accidentare și a părăsit deja lotul RD Congo, întorcându-se la baza celor de la FCSB. În schimb, un alt fotbalist african, Joao Paulo, face parte din lotul celor din Capul Verde, însă nu mai prinde minute.

Revelația de la Cupa Mondială a început foarte slab preliminariile pentru Cupa Africii pe Națiuni, pierzând atât duelul cu Mali (1-3), cât și cel cu Rwanda (1-2). În ambele, Joao Paulo a fost rezervă neutilizată.

Până nu cu multă vreme în urmă un titular incontestabil, Joao Paulo și-a pierdut acest statut începând cu Cupa Mondială, când a fost titular o singură dată, la remiza cu Arabia Saudită (0-0) din grupe. Atunci, Sidny Lopes Cabral, titularul de drept al postului de fundaș stânga, a fost suspendat.

Deși la FCSB apare la mijlocul terenului, Joao Paulo a evoluat ca fundaș stânga în cele mai multe dintre cele 43 de meciuri strânse la naționala Capului Verde. În această acțiune, noul selecționer Humberto Bettencourt a preferat să mizeze exclusiv pe Sidny Lopes Cabral (24 de ani), fundașul stânga de la Trabzonspor, care i-a costat pe turci 7 milioane de euro în această vară.

Joao Paulo, criticat și de Gigi Becali: "El vrea să inventeze complicarea. Mă gândesc să aduc un mijlocaș în iarnă"

Joao Paulo nu traversează cea mai bună perioadă nici la echipa de club. Fostul jucător de la Oțelul a fost criticat de Gigi Becali după remiza cu Petrolul (2-2), când a jucat o repriză.

"Joao Paulo e luptător, dar el când prinde mingea, el inventează driblinguri din astea: 'Hai, bă, că vreau să driblez pe unul!'. Vrea să inventeze complicarea. Dă, bă, pase! Cum face ăsta, Muhar: pac-pac-pac-pac.

Poate ne mai trebuie un mijlocaș acolo care să... nu știu, nu poți să găsești mijlocul. Joao Paulo ăsta e jucător valoros, dar nu poți să îl găsești, nu pot să îmi dau seama despre el. Nu este... adică joacă prea încet, nu dă drumul la minge! Și asta e situația. O să găsim noi formula

Nu mai aducem acum, dar la un mijlocaș mă gândesc pentru la iarnă. Acum nu ai cum, dar mă gândesc, pentru că nu îmi place. Unul care să stea lângă Muhar. Îi spui de o sută de ori (n.r. lui Joao Paulo): 'Bă, ești hapsân, ești încăpățânat? Nu mai dribla, mă, ai trei soluții de pasă, ai și în față'. El se duce 'Hai să caut un adversar pe care să-l driblez'. Fotbalul e pe goluri, nu să găsești un adversar pe care să-l driblezi, dar de fapt să-i dai mingea lui. Asta face Joao Paulo, el caută pe cineva care să îi ia mingea. El are valoare, e puternic, e tehnic, dar el caută tot timpul să piardă mingea, el nu vrea să paseze. Asta face el, asta e părerea mea", spunea Gigi Becali, la Digisport, în urmă cu două săptămâni.

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