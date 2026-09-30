Criticat de Gigi Becali, jucătorul de la FCSB a dispărut și de la națională: zero minute în două meciuri

Risto Radunovic (Muntenegru), Meriton Korenica (Kosovo), Dylan Batubinsika (RD Congo), Joao Paulo (Capul Verde), Ronny Labonne (Martinica), Ricardo Pădurariu și Alexandru Stoian (România U21) sunt jucătorii de la FCSB care au fost convocați la echipele naționale. Denis Drăguș se afla și el în lotul României convocat de Gică Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, însă s-a accidentat și a fost scos din calcule.

Joao Paulo, fără minute sub comanda noului selecționer din Capul Verde

Batubinsika a suferit o accidentare și a părăsit deja lotul RD Congo, întorcându-se la baza celor de la FCSB. În schimb, un alt fotbalist african, Joao Paulo, face parte din lotul celor din Capul Verde, însă nu mai prinde minute.

Revelația de la Cupa Mondială a început foarte slab preliminariile pentru Cupa Africii pe Națiuni, pierzând atât duelul cu Mali (1-3), cât și cel cu Rwanda (1-2). În ambele, Joao Paulo a fost rezervă neutilizată.

Până nu cu multă vreme în urmă un titular incontestabil, Joao Paulo și-a pierdut acest statut începând cu Cupa Mondială, când a fost titular o singură dată, la remiza cu Arabia Saudită (0-0) din grupe. Atunci, Sidny Lopes Cabral, titularul de drept al postului de fundaș stânga, a fost suspendat.

Deși la FCSB apare la mijlocul terenului, Joao Paulo a evoluat ca fundaș stânga în cele mai multe dintre cele 43 de meciuri strânse la naționala Capului Verde. În această acțiune, noul selecționer Humberto Bettencourt a preferat să mizeze exclusiv pe Sidny Lopes Cabral (24 de ani), fundașul stânga de la Trabzonspor, care i-a costat pe turci 7 milioane de euro în această vară.