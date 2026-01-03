CITEȘTE ȘI: Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! ”Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor”

Dinamo a plecat sâmbătă dimineața spre Antalya, acolo unde ”câinii” lui Zeljko Kopic au cantonamentul de iarnă.

În lotul dinamovist se află și Leam (sau Liam) Eissat, extremă cu dublă cetățenie, israeliană și română, fratele mai mic al proaspătului ”tricolor” Lisav Eissat.

Eissat cel mic are 18 ani și este legitimat la Maccabi Haifa, care l-a împrumutat la Hapoel Kfar Saba, în liga secundă israeliană.

Dinamo: ”Eissat Leam este un tânăr jucător de perspectivă, care evoluează pe postul de extremă”



”Dinamo, în Antalya. 🇹🇷

În această dimineață, băieții noștri au decolat de pe Aeroportul Otopeni cu destinația Antalya, acolo unde vor efectua cantonamentul din această pauză de iarnă.

Echipa va ajunge la cazare în jurul orei prânzului și va începe pregătirea chiar de astăzi. Stagiul de pregătire se va desfășura până luni, 12.01, când echipa se va întoarce acasă și va începe pregătirea pentru primul meci oficial din acest an, disputat pe teren propriu împotriva celor de la Universitatea Cluj.

*Eissat Leam este un tânăr jucător de perspectivă, care evoluează pe postul de extremă, urmând să fie evaluat de staff-ul clubului nostru în acest stagiu de pregătire”, a postat Dinamo București.

Lotul lui Dinamo prezent în Antalya

