În vârstă de 29 de ani, Andrei Blejdea, fostul jucător al lui Dinamo, a decis să pună punct carierei de fotbalist.

Andrei Blejdea și-a anunțat retragerea la 29 de ani

Blejdea a început fotbalul la Dinamo, iar, în 2014, a făcut pasul în Elveția, la FC Wil 1900. Un an mai târziu, a ajuns la NK Domzale, iar mai apoi la Zarica Kranj. În 2016, Blejdea a semnat liber de contract cu Braunschweig II. Un an mai târziu, Blejdea s-a întors în România și a semnat cu Academica Clinceni. A mai trecut pe la formații precum Pandurii Târgu Jiu și FC Argeș înainte de a reveni la Dinamo.

În ”Ștefan cel Mare”, Blejdea a petrecut doar câteva luni, iar, mai apoi, a fost cedat la U Cluj. Câteva luni mai târziu, a făcut pasul la Hermannstadt și, ulterior, la FC Buzău și Chindia, înainte de a semna cu Tritium, în al patrulea eșalon italian. Câteva luni mai târziu, a semnat cu PDHAE, o echipă de amatori din Italia.

A revenit în România, unde a mai evoluat pentru Gloria Bistrița, Unirea Dej și Jiul Petroșani, de unde s-a și retras.

Blejdea a rămas liber de contract în luna decembrie și a decis să pună punct cariera. Tânărul în vârstă de 29 de ani a făcut anunțul printr-un mesaj scurt postat pe rețelele sociale.

”Ultima mea zi în fotbal! Habar nu am cât de bun am fost, dar știu ca am dat totul. Voi? Știți cât doare? Nu știți nimic! La mulți ani! Și mulțumesc fotbal pentru tot”, a fost mesajul postat de Blejdea pe Facebook.