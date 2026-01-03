Reacția lui Zeljko Kopic după ce Dinamo l-a transferat pe Țicu: ”Am vorbit astăzi cu el și mi-a explicat următorul lucru”

Vineri, ”câinii” au oficializat prima mutare din 2026.

Dinamo l-a adus pe Valentin Țicu la club din postura de jucător liber de contract, după ce Petrolul anunțase recent că s-a despărțit de fotbalist pe căi amiabile.



Reacția lui Zeljko Kopic după ce Dinamo l-a transferat pe Țicu: ”Am vorbit astăzi cu el și mi-a explicat următorul lucru”



Echipa din Ștefan cel Mare a plecat sâmbătă în cantonament. Dinamo va sta până pe 12 ianuarie într-un stagiu de pregătire în Antalya, unde va disputa și două jocuri de pregătire.



La plecarea din țară, Zeljko Kopic a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media și, printre altele, a vorbit și despre transferul lui Vali Țicu la Dinamo.



”Valentin este un jucător cu calitate, a avut o perioadă lungă în care n-a jucat. Am vorbit cu el astăzi, mi-a explicat situația.

Sper să se adapteze bine la echipă și vom vedea când va fi pregătit să ne ajute”, a spus Zeljko Kopic.

