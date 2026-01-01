Atacantul francez, scos din lotul giuleștenilor după un conflict cu antrenorul Costel Gâlcă, se află pe lista lui Dinamo, club rival care caută soluții pentru ofensivă.



Renegat de Rapid, Baroan poate ajunge la Dinamo



Adus în vara trecută din Elveția, Baroan nu a reușit să se impună în Giulești. A bifat 15 meciuri în toate competițiile, a strâns 622 de minute și a contribuit cu două goluri și o pasă decisivă, cifre considerate sub așteptări. Mai mult, episoadele de indisciplină l-au scos definitiv din planurile lui Gâlcă, iar jucătorul a fost anunțat să își caute o nouă echipă începând din ianuarie.



De situație vrea să profite Dinamo. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, insistă pentru aducerea francezului de 25 de ani, cu care a mai lucrat în trecut. Sub comanda croatului, la Botev Plovdiv, Baroan a avut cel mai bun randament din carieră, cu 10 goluri și două assist-uri în doar 13 meciuri.

Salariul este factorul principal



Conducerea lui Dinamo a confirmat că va analiza transferul, cu o condiție clară, informează GSP. Este vorba despre salariul atacantului, care trebuie să se încadreze în limitele clubului. Oficialii roș-albilor nu vor să forțeze bugetul, mai ales după ieșirea recentă din insolvență, și caută cea mai bună variantă raport calitate-preț pentru postul de „vârf”.



Baroan mai are contract cu Rapid până în vara lui 2028, iar cota sa de piață este de 600.000 de euro, potrivit Transfermarkt.



În lotul actual al lui Dinamo, singurul atacant „adevărat” este Stipe Perica, ceilalți jucători ofensivi fiind Mamadou Karamoko și Alexandru Pop.



În carieră, Antoine Baroan a câștigat două trofee, titlul și Cupa Bulgariei cu Ludogorets.

