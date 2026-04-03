Rapid a ales să meargă pe mâna lui Marius Bilașco pentru poziția de director sportiv la Rapid, iar acesta îl va înlocui pe Mauro Pederzoli, când italianul va părăsi echipa.

Anunțul a fost făcut de Victor Angelescu, acționarul minoritar din Giulești și, totodată, președintele lui Rapid.

Situația neplăcută în direct: Victor Angelescu întrebat despre Săpunaru cu el în studio

Oficialul Rapidului a anunțat alegerea lui Marius Bilașco pentru funcția de director sportiv.

„A fost decizia domnului Pederzoli, am încheiat colaborarea de comun acord, nu acum, ci din sezonul următor. Nu știu unde va merge. Da, îl aducem pe Bilașco”, a spus Victor Angelescu la Digi Sport.

După ce l-a anunțat pe fostul oficial de la CFR Cluj, Angelescu a fost întrebat frontal de ce a fost preferat Bilașco și nu Cristi Săpunaru, chiar dacă fostul fundaș central se afla în platoul emisiunii.

Vizibil deranjat, acționarul minoritar de la Rapid a evitat să răspundă direct.

„Îmi puneți o întrebare… aceasta a fost decizia clubului. De obicei, nu îmi place să răspund la comparații de genul acesta. Amândoi pot să facă același lucru, dar nu îmi place să compar foști jucători sau persoane care pot face aceeași activitate.

V-am răspuns că nu îmi place să fac comparații între anumite persoane aflate pe aceleași poziții și că aceasta este decizia clubului”, a replicat Angelescu.

Cristi Săpunaru a intervenit în discuție și i-a luat apărarea lui Victor Angelescu, chiar dacă este cunoscut că cei doi nu se află în cele mai bune relații.

„M-ați băgat la mijloc... (n.r. Victor Angelescu) a răspuns foarte bine. Asta a fost decizia clubului”, a spus Cristi Săpunaru.