Moldovenii, aflați pe locul doi, în luptă directă cu Rapid pentru fotoliul de lider al Superligii, s-au încurcat la Mioveni și acum sunt la un singur punct în spatele giuleștenilor, care vor juca tot sâmbătă seară, pe teren propriu, cu Oțelul Galați.



Antoine Baroan (25 de ani) a fost transferat de Rapid în vară, dar nu a confirmat și, recent, a intrat într-un conflict cu antrenorul Costel Gâlcă, astfel că va pleca în iarnă de la echipă.



Valeriu Iftime îl vrea pe Baroan la FC Botoșani



Valeriu Iftime îl vrea la FC Botoșani. Este un atacant dorit de Leo Grozavu la echipă, dar finanțatorul echipei transmite că nu este dispus să plătească o sumă de transfer în schimbul său.



„Baroan e un fotbalist bun, un vârf cum vrea Leo Grozavu, dar nu vorbesc eu să îi spun lui Leo pe cine să ia. Nu vreau să depășesc limitele. Ne interesează, bineînțeles, și nu cred că suntem singurii, dar nu cred că îl dă Rapidul. La momentul ăsta putem face orice, să luăm și cu bani, și liber, dar pe Baroan nu dau bani.



Nu avem discuții pentru că nu am piață. Avem cel mai bun moment din istoria noastră și vreau să-l tratez cu seriozitate. Poate vine o sumă mare și nu poți spune niciodată nu la o ofertă bună”, a spus Iftime, la Digi Sport.



Baroan a ajuns la Rapid în vară, de la FC Winterhur, din Elveția. Transferul său a costat 400.000 de euro, iar în trecut a mai jucat pentru Niort, Botev Plovdiv și Ludogoreț.



În următoarea etapă, ultima din 2025, FC Botoșani va juca pe teren propriu cu CFR Cluj, în timp ce FC Argeș se va deplasa la Galați pentru meciul cu Oțelul.



FC Argeș - FC Botoșani 0-0 | Echipele de start:

