O nouă tragedie lovește lumea fotbalului! A murit la 33 de ani, răpus de o boală cruntă

O nouă tragedie lovește lumea fotbalului! A murit la 33 de ani, răpus de o boală cruntă Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Fotbalul este marcat de o nouă veste cutremurătoare. 

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Din articol

Fostul fotbalist columbian Bismar Cordoba, care a evoluat pentru cluburile Deportes Tolima şi Once Caldas, a încetat din viaţă, miercuri, în localitatea Apartado, la vârsta de 33 de ani, în urma unei lupte cu cancerul, au anunţat, joi, autorităţile sportive, citate de EFE.

Bismar Cordoba s-a stins la 33 de ani

Bismar Cordoba s-a stins la 33 de ani

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Dimayor, organismul care gestionează competiţiile profesioniste din ţară, şi-a exprimat „profundul regret faţă de dispariţia lui Bismar Cordoba”, menţionând că acesta şi-a început cariera la echipele de juniori ale clubului Envigado şi a jucat pentru Bogota FC, Leones, Jaguares de Cordoba, Deportes Tolima şi Once Caldas.

„Dispariţia sa la vârsta de 33 de ani îndoliază comunitatea fotbalistică din Columbia, care îşi aminteşte astăzi de un sportiv ce a înfruntat cu curaj o boală grea şi şi-a pus amprenta asupra fiecărui club pe care l-a reprezentat”, a adăugat organizaţia.

Tolima: „Transmitem condoleanţe familiei, prietenilor şi celor dragi”

La rândul său, clubul Tolima s-a alăturat celor care deplâng „decesul lui Bismar Cordoba”, jucător care a evoluat pentru echipă în sezoanele 2017 şi 2018.

„Transmitem condoleanţe familiei, prietenilor şi celor dragi”, se arată în mesaj, citat de Agerpres

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