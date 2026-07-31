Microbuzul în care s-ar fi aflat 16 jucători și membri ai staffului echipei secunde a lui Dinamo a ieșit de pe carosabil și a intrat violent într-un copac.

În urma acestui accident, doctorul Constantin Covaciu și-a pierdut viața, așa cum a anunțat Dinamo prin intermediul comunicatului oficial. Adrian Ropotan a ajuns la spital cu fracturi, iar șoferul microbuzului este și el în stare gravă.

Stelian Ogică, despre Ropotan: ”E la spital, îl operează”

Familia fostului campion al României cu Dinamo a reacționat după accidentul de la Câmpulung. Stelian Ogică, socrul său, spune că Ropotan nu este într-o stare foarte gravă și urmează să fie operat.

„El e la spital, îl operează, dar el este ok. Este la spital, nu e într-o stare foarte gravă, vă spun din ce am înțeles de la fiica mea. Cred că vor să trimită elicopterul să îl aducă la București. Se fac niște intervenții de la clubul de fotbal.

Raluca nu a știut nimic până la telefonul vostru. Nu ne anunțase nimeni. Cred că la braț, undeva, are nevoie de operație. A zis un coleg de-ai lui că e ok și că are un braț sau ambele brațe rupte”, a spus Stelian Ogică, potrivit Fanatik.ro.