Uluitor! Vlad, jignit pe pagina sa de Instagram! A trebuit sa stearga mesajele! Ce au putut sa-i scrie fanii

Portarul lui FCSB a fost tinta injuriilor pe Instagram.

Dupa ce a avut o evolutie foarte slaba in meciul cu Universitatea Craiova, Andrei Vlad a fost criticat de suporterii lui FCSB.

El a postat astazi o fotografie pe contul sau de Instagram, iar fanii echipei 'ros-albastre' nu au ratat momentul pentru a-i lasa comentarii rautacioase.

"Esti cel mai slab portar din istoria Stelei vechi si noi. Reprofileaza-te ca nu ai treaba cu poarta" a fost unul dintre cele mai dure mesaje pe care Andrei Vlad le-a primit, potrivit ProSport.

In plus, suporterii i-au analizat si mesajul pe care fotbalistul l-a folosit pentru a-si descrie fotografia.

"Never look back! Stay positive!" au fost cuvintele folosite de Vlad, iar fanii i-au replicat: "Tu nu ai cum sa te uiti prea mult in spate. Nu ai nimic notabil, plus zecile de gafe, puncte pierdute."

Goalkeeper-ul lui FCSB a fost rapid si a sters mesajele negative pe care le-a primit.