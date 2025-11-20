Oficialul din "Ștefan cel Mare" a oferit o reacție scurtă și la obiect, refuzând din start ideea.



Ajuns în „Groapă” într-un moment critic pentru „câini”, pe când echipa se zbătea în eșalonul secund, Nicolescu a reușit să stabilizeze clubul alături de noii acționari. Cu un trecut legat și de Rapid, de unde a plecat în 2021, actualul oficial dinamovist pare să își fi găsit liniștea în ”Ștefan cel Mare” și exclude orice legătură profesională cu Gigi Becali, patronul FCSB.



Întrebat direct dacă ar putea lucra cu Gigi Becali la FCSB, răspunsul lui Andrei Nicolescu a venit instant și a fost monosilabic: "Nu".



Modelul de patron agreat



Dincolo de refuzul categoric legat de colaborarea cu patronul campioanei României, președintele dinamovist a explicat ce fel de parteneri preferă în conducerea unui club de fotbal. Acesta a dezvăluit că pune accent pe profesionalism și pe o mentalitate de business sănătoasă.



"Cred că cea mai bună variantă pentru mine de a gândi lucrurile sunt actualii acționari, oameni care au construit un business propriu, știu ce înseamnă un business și cum să îl duci la un nivel pentru a crește, și oamenii care înțeleg principii și mecanisme pentru proceduri", a explicat Nicolescu, potrivit de OrangeSport.

