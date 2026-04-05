Dinamo a remizat la Pitești cu FC Argeș, scor 1-1, într-un meci din runda a treia din play-off.

Echipa lui Bogdan Andone a deschis scorul din penalty prin Matos (44'), iar „câinii„ au egalat prin Gnahore (76').

Andrei Nicolescu, după debutul lui George Pușcaș: „Nu a uitat fotbalul”

Oficialul lu Dinamo a vorbit despre debutul lui George Pușcaș, care a intrat în teren în minutul 57, după ce l-a înlocuit pe Alexandru Pop.

Andrei Nicolescu a recunoscut că Pușcaș ar mai fi trebui să aștepte până la debut pentru a fi în cea mai bună formă, dar, dată fiind situația din clasament, Dinamo l-a forțat.

„L-am forţat, dar trebuia să forţăm. A avut puţine mingi, trebuie să schimbăm şi asta, ca să jucăm mai mult cu el. Se vede că are putere acolo în faţă şi că ne va ajuta. Nu a uitat fotbalul”, a spus Andrei Nicolescu, pentru Prima Sport.

În urma acestui rezultat, Dinamo rămâne pe ultimul loc din play-off (6) și se află la șase lungimi de liderul ”U” Cluj, care nu a jucat în această etapă.

Ce a transmis George Pușcaș după primul meci oficial la Dinamo

La finalul meciului, jucătorul a oferit detalii despre situația sa medicală și a subliniat dorința de a sprijini clubul, asumându-și revenirea pe teren deși mai acuză probleme minore.

„Era normal să fie greu aici, stadionul lor a fost plin, au entuziasm. Suporterii noștri au avut efect asupra noastră în repriza a doua. Mă bucur că plecăm cu ceva de aici.

Sunt bine, mai durează puțin să recuperez tot, dar sunt pe drumul cel bun. Am vrut să ajut echipa. Nu pot să stau așa, chiar dacă mai sunt dureri, strâng din dinți și fac ce pot.

Am avut entuziasm. Au intrat bine jucătorii de pe bancă. S-a văzut o reacție bună din partea noastră. Am mai putut marca, dar, din păcate, plecăm doar cu un punct.

Situația mea medicală nu ar trebui explicată prea mult, nu vreau să îngrijorez suporterii. E important să vorbesc despre meci, ce am făcut bine și ce este de îmbunătățit.

Un nivel bun (n.r. - în Superliga), chiar dacă multă lume zice că nu e un nivel de top. E o luptă continuă în acest campionat. Mai ales în play-off, toate echipele sunt apropiate și nimic nu e ușor. Încerc să ajung în formă maximă și să-mi ajut colegii.

Sunt foarte bine. Am trecut prin multe greutăți, dar doar m-au întărit. Sunt la o echipă mare, trebuie să-mi ridic nivelul și să arăt că merit să joc aici”, a spus George Pușcaș la finalul meciului.

Prin acest rezultat de egalitate, formația din București pune capăt unei serii negative de cinci eșecuri consecutive.