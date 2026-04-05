Cele două echipe și-au dat întâlnire la Mioveni, pe ”Stadionul Orășenesc”, în etapa cu numărul 3 din play-off-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, FC Argeș și Dinamo au împărțit punctele.

Conferință de presă inedită cu Bogdan Andone după FC Argeș - Dinamo: ”Toți, mai puțin noi”

După meci, argeșenii i-au lăsat și pe copii să intre la conferința de presă, iar unul chiar și-a făcut curaj să-i pună o întrebare lui Bogdan Andone, în fața reprezentanților mass-media.

”(n.r. E FC Argeș favorită la titlu?) Nu suntem, celelalte cinci echipe care fac parte din play-off au obiectiv titlul, mai puțin noi”, a spus Bogdan Andone.

Ricardo Matos a deschis scorul în FC Argeș - Dinamo după o lovitură de pedeapsă obținută de piteșteni în minutul 44. Ulterior, Eddy Gnahore a restabilit egalitatea în minutul 76.

Cum arată play-off-ul Superligii

FC Argeș și Dinamo rămân codașele play-off-ului. Piteștenii au 29 de puncte în primele 3 etape (o victorie, o remiză, o înfrângere), în timp ce ”câinii” au 27 de puncte (un egal, două eșecuri).