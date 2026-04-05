Conferință de presă inedită cu Bogdan Andone după FC Argeș - Dinamo: ”Toți, mai puțin noi”

FC Argeș - Dinamo s-a încheiat 1-1.

Cele două echipe și-au dat întâlnire la Mioveni, pe ”Stadionul Orășenesc”, în etapa cu numărul 3 din play-off-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, FC Argeș și Dinamo au împărțit punctele.

După meci, argeșenii i-au lăsat și pe copii să intre la conferința de presă, iar unul chiar și-a făcut curaj să-i pună o întrebare lui Bogdan Andone, în fața reprezentanților mass-media.

”(n.r. E FC Argeș favorită la titlu?) Nu suntem, celelalte cinci echipe care fac parte din play-off au obiectiv titlul, mai puțin noi”, a spus Bogdan Andone.

Ricardo Matos a deschis scorul în FC Argeș - Dinamo după o lovitură de pedeapsă obținută de piteșteni în minutul 44. Ulterior, Eddy Gnahore a restabilit egalitatea în minutul 76.

Cum arată play-off-ul Superligii

FC Argeș și Dinamo rămân codașele play-off-ului. Piteștenii au 29 de puncte în primele 3 etape (o victorie, o remiză, o înfrângere), în timp ce ”câinii” au 27 de puncte (un egal, două eșecuri).

Ce urmează pentru FC Argeș și Dinamo

Pentru echipa pregătită de Bogdan Andone urmează meciul cu Rapid de luni, 13 aprilie, ora 18:30. Meciul va avea loc în Giulești și va putea fi urmărit LIVE TEXT și pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

De cealaltă parte, Dinamo se deplasează la Cluj pentru meciul cu CFR de duminică, 12 aprilie, de la 21:00, din etapa #4. CFR Cluj - Dinamo va putea fi, totodată, urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

