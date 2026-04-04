FC Argeş a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Dinamo, în etapa a treia a play-off-ului din Superligă.
Ricardo Matos, reacție sinceră după FC Argeș - Dinamo
La finalul partidei, Ricardo Matos, marcatorul golului piteștenilor, a lăsat să se înțeleagă că ar putea să își părăsească echipa.
El a transmis că în fotbal se poate întâmpla orice, când a fost întrebat dacă se gândește la un transfer de la FC Argeș.
„Știam de la începutul săptămânii că va fi un meci dificil cu Dinamo. Știm că sunt pe poziția a 6-a acum, dar asta nu arăta valoarea lor. Pentru mine ei sunt una dintre cele mai bune echipe din campionat.
Știam că va fi dificil. Îmi place să marchez împotriva tuturor dacă pot și asta încerc să fac. Dar cu echipele importante mereu e fantastic.
(n.r. un vis să joc în cupele europene?) Bineînțeles. Nu știi niciodată. Dacă mai stau? (n.r. și din vară). Am contract, dar în fotbal nu știi niciodată. Eu spun că trebuie să-ți gândești viața pentru următoarele șase luni pentru că nu știi niciodată ce va fi”, a declarat Ricardo Matos, potrivit digisport.ro.
Echipele utilizate în FC Argeș - Dinamo
- FC Argeș: Căbuz – Garutti, M. Tudose, Sadriu – Borţa, Raţă (I. Rădescu 64'), Rober Sierra, Micovschi (Y. Pîrvu 75'), Briceag – Ricardo Matos (R. Moldoveanu 75'), Bettaieb (Brobbey-Luckassen 90'+2'). Antrenor: Bogdan Andone
- Dinamo: Al. Roşca – Sivis, Stoinov, K. Boateng, Opruţ – Alberto Soro (Milanov 85'), Mărginean (Gnahore 57'), C. Cîrjan – Al. Musi (Mazilu 70'), Al. Pop (G. Puşcaş 57'), Armstrong (Karamoko 46'). Antrenor: Zeljko Kopic
- Cartonaşe galbene: Garutti 90'. Bettaieb 90'+2 / Mărginean 17', Armstrong 42', Opruţ 90+3'
- Arbitri: Szabolcs Kovacs - Adrian Vornicu, Marius Badea
- Arbitri VAR: Sorin Costreie - Ovidiu Artene
- Au marcat: Matos (44' p.) / Gnahore (76')