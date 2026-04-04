FC Argeş a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Dinamo, în etapa a treia a play-off-ului din Superligă.

Ricardo Matos, reacție sinceră după FC Argeș - Dinamo

La finalul partidei, Ricardo Matos, marcatorul golului piteștenilor, a lăsat să se înțeleagă că ar putea să își părăsească echipa.

El a transmis că în fotbal se poate întâmpla orice, când a fost întrebat dacă se gândește la un transfer de la FC Argeș.

„Știam de la începutul săptămânii că va fi un meci dificil cu Dinamo. Știm că sunt pe poziția a 6-a acum, dar asta nu arăta valoarea lor. Pentru mine ei sunt una dintre cele mai bune echipe din campionat.

Știam că va fi dificil. Îmi place să marchez împotriva tuturor dacă pot și asta încerc să fac. Dar cu echipele importante mereu e fantastic.

(n.r. un vis să joc în cupele europene?) Bineînțeles. Nu știi niciodată. Dacă mai stau? (n.r. și din vară). Am contract, dar în fotbal nu știi niciodată. Eu spun că trebuie să-ți gândești viața pentru următoarele șase luni pentru că nu știi niciodată ce va fi”, a declarat Ricardo Matos, potrivit digisport.ro.

Echipele utilizate în FC Argeș - Dinamo