FC Argeş a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Dinamo, în etapa a treia a play-off-ului din Superligă.

Bogdan Andone, după FC Argeș - Dinamo 1-1: „Cred că e un rezultat echitabil”

La flash-interviuri, Bogdan Andone a dezvăluit că le-a transmis elevilor săi că nu este mulțumit ca la finalul sezonului nou-promovata să obțină doar locul șase. Andone a admins, de asemenea, că o poziție pentru cupele europene este greu de adjudecat.

„Cred că e un rezultat echitabil. Au fost situații la ambele porți. Cele mai mari două cred că au fost ale noastre. Per ansamblu cred că a fost un meci plăcut, unul spectaculos, cu multe situații de poartă.

Am spus-o și înainte, Dinamo e o echipă extrem, extrem de calitativă. Cei care au intrat de la ei au adus un plus. Mă bucur că am făcut un joc bun, până la urmă e un punct adăugat.

Andone: „Asta ne dorim!”

Am demonstrat că suntem o echipă care merită să fie în play-off. Nu sunt adeptul să facem calcule. Ne dorim să câștigăm fiecare joc. Cred că s-a văzut și astăzi, nu am cedat. Am pus presiune, am avut și acea ocazie monumentală în prelungiri.

Ne dorim mai mult, ne dorim să progresăm cu toții și să terminăm cât mai sus în clasament. Asta ne dorim! Nu sunt mulțumit să terminăm pe locul 6, le-am spus băieților. Nici ei nu trebuie să fie. Eu zic că am făcut trei meciuri foarte bune.

Am câștigat la Craiova, am făcut un meci tactic foarte bun și cu „U” Cluj, eu cred că am pierdut nemeritat. Eu zic că am arătat bine, spre foarte bine. Cred eu că dacă reușeam să nu pierdem cu „U” Cluj și azi mai mult, cu siguranță am fi avut șanse pentru cupele europene, locul 3.

E greu de prins, să fim realiști. Nu e simplu deloc, sunt echipe foarte bune. Cinci echipe își propun campionatul. Urmează meciul cu Rapid, încercăm să câștigăm, nu mergem să facem act de prezență", a declarat Bogdan Andone, potrivit digisport.ro.

Echipele utilizate în FC Argeș - Dinamo