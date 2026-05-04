EXCLUSIV Culisele noii sigle a lui Dinamo. Cine a decis schimbarea istorică și ce „secrete” ascund elementele grafice

Dinamo își va schimba emblema din 1 iulie, noul design îmbinând moștenirea istorică a echipei cu o direcție axată spre viitor.

Dinamo 1948 va avea o identitate vizuală proaspătă în Superliga. Noua emblemă va păstra elementele de bază ale clubului – culoarea roșie, litera „D” și capul de câine – la care se adaugă o stea galbenă, reprezentând câștigarea a minimum zece titluri naționale.

Geometria siglei a fost gândită pe trei axe distincte: linia orizontală face trimitere la tradiție și fundația clubului, cea verticală ilustrează stabilitatea din prezent, iar diagonala marchează ambiția pentru performanțele viitoare. Totodată, unghiul întregii compoziții grafice a fost fixat la 19.48 de grade, o referință directă la anul înființării.

Un an de muncă pentru noul design

Oficialul dinamovist Andrei Nicolescu a explicat pe larg demersul din spatele acestei modificări, subliniind că lansarea identității vizuale a necesitat o perioadă îndelungată de pregătire, alături de o agenție de specialitate, și a implicat consultări extinse.

„Este un proces la care lucrăm de 1 an. Momentul acestui anunț a fost setat de peste o lună de zile, ținând cont de ziua în care jucam la Craiova, era o zi sau alta și este un proces de durată care a implicat foarte mulți stakeholderi ai lui Dinamo, de la jurnaliști, fani, oameni din club, acționari, care astăzi face ca Dinamo să pășească într-o nouă eră”, a spus Nicolescu pentru PRO TV (SPORT.RO).

Schimbarea a fost gândită ca o etapă firească, menită să asigure o tranziție curată către noile obiective sportive, păstrând în același timp valorile tradiționale.

„Este un parcurs normal pe care orice club trebuie să-l aibă. Prin noua identitate vizuală respectăm trecutul, dar păstrăm esența elementelor și simbolisticii lui Dinamo”, a mai transmis oficialul.

Designul final este rezultatul unei selecții atente a ideilor, menite să reflecte o imagine de ansamblu solidă.

„Sigla este produsul unui proces îndelungat, am lucrat cu o agenție care a ținut cont de punctele de vedere ale celor mai importanți stakeholderi ai lui Dinamo și care prin simbolistică reflectă trecutul, prezentul și vrea să genereze și viitorul”, a adăugat Nicolescu.

Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii": „Ştiu exact ce se întâmplă"
