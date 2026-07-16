Andrei Cristea vede o luptă în doi pentru Superliga României: „Am încredere”

Andrei Cristea vede o luptă în doi pentru Superliga României: „Am încredere” Superliga Cristea
Alexandru Hațieganu
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Andrei Cristea a analizat situațiile celor mai importante cluburi din Superliga României.  

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Din articol

Andrei Cristea (42 de ani), ultima oară antrenor la Concordia Chiajna, de care s-a despărțit pe 11 iunie, a prefațat noul sezon din Superliga României. 

Andrei Cristea mizează pe două cluburi din Superligă

Fostul atacant le vede pe Universitatea Craiova și FCSB drept principalele favorite în lupta pentru titlul de campioană în ediția 2026-2027. 

„Craiova și-a confirmat statutul de echipă mare, a început în forță, a luat acest trofeu, s-au făcut investiții. Mă uitam la festivitatea de premiere, nu mai erau medalii la câți jucători avea Craiova. Am încredere în intuiția lor de a aduce jucători care să se plieze pe stilul lor. Este o atmosferă bună, cu trofee, este mai ușor pentru jucătorii noi. 

Dinamo pare în minus față de sezonul trecut. La Rapid îl simt cam agitat pe Pancu, are și el nevoie de jucători, este presiune mare pe el. CFR are probleme financiare, din ce văd. Deci FCSB și Craiova le văd acum în față, dar vor mai fi surprize”, a declarat Andrei Cristea, potrivit sptfm.ro.

Andrei Cristea

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CV-ul lui Cristea

Andrei Cristea le-a antrenat până acum pe Poli Iași, ACS FC Dinamo București (echipa lui Nicolae Badea), Înainte Modelu, Popești Leordeni și Concordia Chiajna. 

Ca fotbalist profesionist a jucat pentru FCM Bacău, FCSB, Poli Timișoara, Poli Iași, Dinamo, Karlsruher SC, FC Brașov, Gabala, Salernitana, Martina Franca, Universitatea Craiova și CS Mioveni. 

Andrei Cristea a câștigat două campionate cu FCSB (2005 și 2006) și a cucerit titlul de golgheter al Superligii în tricoul lui Dinamo (16 goluri, sezonul 2009-2010). El a strâns, de asemenea, 10 selecții pentru naționala României. 

Dubla din Steaua - Valencia 2-0 a rămas cea mai mare realizare din cariera lui Andrei Cristea într-un singur meci. 

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