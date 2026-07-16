Echipa din Sfântu Gheorghe a terminat pe poziția secundă în play-off-ul eșalonului secund, cu 64 de puncte. Sepsi OSK a bifat, în a doua parte a campionatului, șase victorii, două remize și două eșecuri în zece etape.

Un club din Superliga strigă după ajutor: ”Nu putem să supraviețuim! Avem nevoie de bani!”

Laszlo Dioszegi, patronul clubului, a explicat că a pierdut sponsori odată cu retrogradarea în a doua ligă și că echipa încă nu se regăsește din punct de vedere financiar.

Dioszegi speră ca sponsorii să reapară la club și să primească ajutor din exterior. În urmă cu trei ani, Sepsi câștiga pentru a doua oară consecutiv Cupa României.

”Foarte mult ne-a afectat Liga 2, după ce-am pierdut drepturile de televiziune, dar și unii sponsori. În momentul de față nu prea vin sponsorii… Nici cei pe care i-am avut în trecut. Cred că este o problemă la nivel național.

Fără sprijin al unor investitori nu putem să supraviețuim! Nu suntem ca alte echipe cu datorii de milioane de euro care merg mai departe… Nu vreau să cădem în capcana asta. Ne trebuie oameni, investitori pentru că spiritul lui Sepsi trebuie dus mai departe cât trăim.

Sperăm să aducem investitori… Eu singur nu pot să țin o echipă în Liga 1, nu mai am puterea financiară. La Mondial am discutat cu trei oameni potenți care locuiesc în Canada și care vor să ne ajute.

Avem nevoie de ajutor, mare, mare nevoie de bani! Trebuie să mergem mai departe și singur nu am puterea financiară să țin echipa în prima ligă”, a spus patronul, la Radio Sfântu Gheorghe.