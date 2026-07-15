Conform LaZoneSoch, Aymen Boutoutaou este aproape să ajungă la FCSB. Francezii notează că extrema de la Sochaox este mai aproape decât oricând de un transfer.

Aymen Boutoutaou, aproape de transferul la FCSB

”Extrema lui Sochaux este „mai aproape ca niciodată de o plecare”. După ce a primit o ofertă de 800.000 de euro din partea clubului român, FC Sochaux-Montbéliard a deschis negocierile. În aceste condiții, despărțirea lui Aymen Boutoutaou de Sochaux pare acum foarte probabilă”, a scris LaZoneSoch.

Se pare că cei din conducerea lui Sochaux-Montbeliard au început negocierile pentru vânzarea lui Boutoutaou după oferta de 800.000 de euro primită de la FCSB.

Inițial francezii ar fi vrut să îi prelungească fotbalistului contractul cu încă șase luni, însă s-au lovit de refuzul acestuia, semn clar că își dorește să semneze cât mai repede cu FCSB. Din acest motiv, deși dezamăgiți, francezii s-au decis să renunțe mai devreme la Boutoutaou, însă speră că Gigi Becali va mai plusa la suma de transfer.

”Conducerea lui Sochaux și-ar fi dorit să prelungească înțelegerea lui Aymen Boutoutaou cu încă șase luni. În fața mai multor refuzuri și după ce a primit câteva oferte inițiale, considerate insuficiente, clubul a decis să deschidă negocierile cu formația din București. De reamintit că fotbalistul mai are contract încă un an.

În interiorul clubului se vorbește despre „o dezamăgire”. FC Sochaux-Montbéliard speră să obțină cel puțin un milion de euro în schimbul extremului său”, au scris francezii.