Au trecut 15 ani de la noaptea MAGICA: Steaua - Valencia! Eroul Cristea a trimis meciul in prelungiri! AICI ce s-a intamplat pe 24 februarie 2005

Fotbalistul aflat acum la Poli Iasi a fost eroul "ros-albastrilor" la acea partida.

Pe 24 februarie 2005, Steaua se califica in optimile de finala ale Cupei UEFA, trecand de Valencia. Dupa ce in tur pierduse cu 2-0 in Spania, echipa din Romania a invins cu acelasi scor pe stadionul din Ghencea, in fata a 30 000 de stelisti.

Meciul a fost unul de vis pentru Andrei Cristea, care a marcat doua goluri si a dus partida la loviturile de departajare, unde stelistii s-au impus cu 4-3. Mirel Radoi, Florin Lovin, Gabriel Bostina si Nicolae Dica au marcat la penalty-uri.

Lovin a vorbit dupa calificare despre emotiile simtite in timpul executarii loviturii de la 11 metri:

"Mi-a inghetat piciorul la penalty, am crezut ca nu o sa intre si nu mi-a venit sa cred cand am vazut-o in plasa", a spus atunci fotbalistul.

Andrei Cristea a fost cerut in echipa de Gigi Becali. Cristea a fost unul dintre primii jucatori adusi la Steaua de Becali pe care patronul se gandea ca-l va vinde pe zeci de milioane de euro. Echipa "ros-albastrilor" din meciul cu Valencia: Hamutovski - Ogararu, Mirel Radoi, Sorin Ghionea, Petre Marin - Daniel Oprita, Sorin Paraschiv, Dorinel Munteanu- Nicolae Dica, Laurentiu Dinita, Andrei Cristea. Antrenor era Walter Zenga.

Steaua s-a calificat atunci in saisprezecimi de pe pozitia secunda dintr-o grupa in care se mai aflau Athletic Bilbao, Parma, Besiktas si Standard Liege.



Valencia traversa o perioada fantastica, clubul spaniol fiind pe atunci detinatoarul Cupei UEFA.

Calificarea Stelei in optimi a declansat nebunia in Bucuresti, unde mii de fani au umplut Piata Universitatii, in ciuda ploii torentiale.