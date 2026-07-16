GALERIE FOTO Alarmă la naționala Spaniei cu trei zile înaintea finalei cu Argentina!

Alarmă la naționala Spaniei cu trei zile înaintea finalei cu Argentina! CM 2026
SPORT.RO
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Spania - Argentina este marea finală a Cupei Mondiale, programată duminică, de la ora 22:00.

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Lamine YamalPedro PorroSpaniaArgentinaLuis de la Fuente
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Joi, cu trei zile înaintea finalei contra Argentinei, Lamine Yamal (19 ani) și Pedro Porro (26), doi dintre cei mai importanți jucători din lotul Spaniei, nu s-au antrenat cu grupul.

Cu trei zile înainte de Spania - Argentina, Lamine Yamal și Pedro Porro nu s-au antrenat cu echipa

Ambii jucători au acuzat probleme medicale după semifinala contra Franței (2-0), iar Luis de la Fuente a decis ca Yamal și Porro să urmeze câte un plan specific de recuperare pentru a fi apți la ora duelului cu Argentina, scrie Mundo Deportivo.

Lamine Yamal a apărut cu un bandaj la nivelul coapsei stângi, aceeași zonă a corpului la care a suferit o accidentare chiar înaintea Cupei Mondiale. De asemenea, Pedro Porro a suferit o întindere musculară la duelul cu Franța.

Mundo Deportivo scrie că Federația Spaniolă nu are însă emoții și este foarte optimistă că atât Yamal, cât și Porro vor fi apți la ora finalei. Ambii ar trebui să se alăture gradual colegilor la antrenamente începând de vineri.

Cei doi au avut un rol crucial în semifinala contra Franței. Lamine Yamal a obținut penalty-ul transformat de Mikel Oyarzabal, după ce a fost lovit în careul advers de Lucas Digne, în timp ce Pedro Porro a marcat golul de 2-0 în urma unei combinații rapide cu Dani Olmo.

Lamine Yamal și Pedro Porro, la antrenamentul de joi al Spaniei

Foto: Getty Images

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Traseul Spaniei și Argentinei la CM 2026

La Cupa Mondială din 2026, Spania a câștigat Grupa H, din care au mai făcut parte Insulele Capului Verde (0-0), Uruguay (1-0) și Arabia Saudită (4-0). Ulterior, "La Furia Rioja" a învins Austria (3-0 / "16"-mi de finală), Portugalia (1-0 / optimi de finală), Belgia (2-1 / sferturi de finală) și Franța (2-0 / semifinală). 

De partea cealaltă, Argentina a câștigat Grupa J, din care au mai făcut parte Austria (2-0), Algeria (3-0) și Iordania (3-1). În fazele eliminatorii, Leo Messi&co. au trecut de Insulele Capului Verde (3-2, după prelungiri / "16"-imi de finală), Egipt (3-2 / optimi de finală), Elveția (3-1, după prelungiri / sferturi de finală) și Anglia (2-1 / semifinală). 

Finala CM 2026 va avea loc pe 19 iulie 2026, pe MetLife Stadium / New York New Jersey Stadium (80. 663 de locuri) din orașul East Rutherford (New Jersey, SUA). 

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