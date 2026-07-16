Joi, cu trei zile înaintea finalei contra Argentinei, Lamine Yamal (19 ani) și Pedro Porro (26), doi dintre cei mai importanți jucători din lotul Spaniei, nu s-au antrenat cu grupul.

Cu trei zile înainte de Spania - Argentina, Lamine Yamal și Pedro Porro nu s-au antrenat cu echipa

Ambii jucători au acuzat probleme medicale după semifinala contra Franței (2-0), iar Luis de la Fuente a decis ca Yamal și Porro să urmeze câte un plan specific de recuperare pentru a fi apți la ora duelului cu Argentina, scrie Mundo Deportivo.

Lamine Yamal a apărut cu un bandaj la nivelul coapsei stângi, aceeași zonă a corpului la care a suferit o accidentare chiar înaintea Cupei Mondiale. De asemenea, Pedro Porro a suferit o întindere musculară la duelul cu Franța.

Mundo Deportivo scrie că Federația Spaniolă nu are însă emoții și este foarte optimistă că atât Yamal, cât și Porro vor fi apți la ora finalei. Ambii ar trebui să se alăture gradual colegilor la antrenamente începând de vineri.

Cei doi au avut un rol crucial în semifinala contra Franței. Lamine Yamal a obținut penalty-ul transformat de Mikel Oyarzabal, după ce a fost lovit în careul advers de Lucas Digne, în timp ce Pedro Porro a marcat golul de 2-0 în urma unei combinații rapide cu Dani Olmo.