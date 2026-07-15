Steaua București nu a reușit să își rezolve problema referitoare la dreptul de promovare în Superligă nici la nouă ani de la reînființarea secției de fotbal a „militarilor”.

Valeriu Roșu, verdict cu privire la situația Stelei București

Generalul-maior Valeriu Roșu a confirmat că Steaua nu va avea drept de promovare nici la finele stagiunii 2026-2027.

„Nu se poate rezolva de astăzi pe mâine (n.r. - ca Steaua să obțină drept de promovare în Superligă). Adică în următorul sezon competițional, 2026-2027, nu se poate”, a transmis generalul-maior Valeriu Roșu, locțiitorul șefului departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul MApN.

Ce trebuie să se întâmple ca Steaua să obțină dreptul de promovare

Pentru a obţine dreptul de promovare al echipei Steaua Bucureşti în Superligă, după clasarea acesteia pe un loc promovabil, este necesar să fie modificat cadrul legislativ aplicabil sau să fie identificate formule de reorganizare sau asociere care să permită accederea în prima ligă, inclusiv prin atragerea unor parteneri privaţi, a declarat, miercuri, generalul-maior Valeriu Roşu, locţiitorul şefului departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, structura care are în coordonare CSA Steaua.

„Ministrul Apărării Naţionale a comunicat public faptul că la nivel instituţional sunt analizate mai multe variante care ar permite obţinerea dreptului de promovare al echipei de fotbal Steaua Bucureşti. În acest sens, au fost avute în vedere atât posibilitatea modificării cadrului legislativ aplicabil în domeniul cluburilor sportive de drept public, cât şi identificarea unor formule de reorganizare sau asociere care să permită participarea în prima ligă, inclusiv prin atragerea unor parteneri privaţi, în condiţiile legii. În ceea ce priveşte variantele care presupun realizarea unei forme de asociere, un element esenţial îl reprezintă analiza sustenabilităţii financiare şi a mecanismelor prin care pot fi protejate interesele statului, patrimoniul clubului, marca Steaua, palmaresul şi identitatea instituţională a CSA Steaua. În acest context, orice model propus trebuie analizat atât din perspectiva compatibilităţii juridice cu regimul aplicabil instituţiilor publice şi structurilor sportive departamentale, cât şi din perspectiva implicaţiilor economice, a surselor de finanţare, a obligaţiilor asumate de eventualii parteneri şi a garanţiilor privind funcţionarea pe termen lung a acestor proiecte”, a spus Roşu.

„În cadrul acestor analize s-au avut în vedere inclusiv aspecte privind modalitatea de administrare a activităţii sportive, protejarea patrimoniului material şi de imagine al clubului, condiţiile de utilizare a bazelor sportive şi a stadionului Steaua, precum şi mecanismele prin care să poată fi asigurată menţinerea controlului asupra elementelor de identitate şi tradiţie care aparţin statului român”, a precizat oficialul.

„Ministrul Apărării Naţionale a arătat că soluţia care ar putea asigura dezvoltarea sustenabilă a activităţii fotbalistice şi atragerea unui investitor privat o reprezintă înfiinţarea unei societăţi de către Ministerul Apărării Naţionale, variantă care presupune însă modificarea cadrului normativ aplicabil, în speţă modificarea Legii de Organizare şi Funcţionare a Ministerului Apărării Naţionale. Până la acest moment, o singură societate comercială şi-a arătat interesul, soluţia însă nu s-a materializat, după cum se cunoaşte.

Lansez încă o dată propunerea noastră de asociere cu parteneri privaţi care să investească în acest proiect”, a adăugat Roşu.

Valeriu Roșu: „Talpan a fost descalificat pentru neîndeplinirea condiţiilor minime obligatorii!”

Generalul-maior Valeriu Roșu a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre situația în care se află Florin Talpan, după ce biroul juristului CSA a fost sigilat și i s-a confiscat laptopul de serviciu.

Roșu a explicat de ce candidatura lui Florin Talpan pentru funcția de comandant al clubului Steaua a fost respinsă.

„Situația se prezintă diferit față de cum ați perceput-o dumneavoastră. Încadrarea funcției de comandant al clubului Steaua este condiționată de parcurgerea a două etape. Etapa de analizare a dosarului şi atunci când cel care candidează îndeplineşte condiţiile legale se trece în etapa a doua, la interviu.

În prima etapă au fost doi candidați. Au fost mai multe încercări de a scoate această funcție la concurs. Au fost situații când nu s-a prezentat niciun candidat. Interviul a avut loc la începutul lunii iunie.

E adevărat că domnul colonel Florin Talpan nu a trecut de etapa dosarului. A fost descalificat pentru neîndeplinirea condiţiilor minime obligatorii. Pentru acest motiv, domnul Talpan a dat în judecată Ministerul Apărării Naţionale, iniţial la Curtea de Apel Bucureşti, acum procesul este declinat la Curtea de Apel Suceava. La interviu, colonelul Eduard Danilof nu a întrunit punctajul minim necesar: nota 6”, a mai spus Valeriu Roșu, în cadrul unei conferințe de presă.