Bellingham exultă după triumful din Champions League: "Cea mai frumoasă seară din viața mea” 

Real Madrid a cucerit un nou trofeu în Liga Campionilor, după victoria în fața Borussiei Dortmund cu 2-0 în finala disputată la Londra, pe celebrul stadion "Wembley".

Jude Bellingham, internaționalul englez, a trăit o seară de neuitat și a contribuit decisiv la succesul echipei sale.

Real Madrid, campioană pentru a 15-a oară

Real Madrid și-a adăugat în palmares al 15-lea trofeu al Ligii Campionilor, după o victorie muncită în fața fostei echipe a lui Bellingham, Borussia Dortmund. Deși echipa germană a avut momente de dominare și a fost aproape de a deschide scorul prin Niclas Fullkrug, care a lovit bara, Real Madrid a demonstrat încă o dată de ce este considerată una dintre cele mai puternice echipe din istoria competiției.

Primul gol al serii a fost marcat de Dani Carvajal, care a reluat cu capul după un corner perfect executat de Toni Kroos. Apoi, Jude Bellingham a oferit o pasă excepțională pentru Vinicius Junior, care a profitat de o eroare în apărarea germană. Vinicius nu a iertat și a înscris pe colțul lung, astfel a stabilit scorul final la 2-0.

Bellingham: "Cea mai frumoasă seară din viața mea!'

Bellingham, evident emoționat, nu s-a ferit de declarații. Internaționalul englez nu își găsea cuvintele dar a reușit să transmite un mesaj puternic: a făcut totul pentru familia sa și victoria a fost dedicată mamei sale și fratelui său mai mic.

"Întotdeauna am visat să joc în astfel de meciuri. Treci prin viață și sunt atât de mulți oameni care spun că nu poți face aceste lucruri. Am fost în regulă până când am fost în fața mamei și a tatălui meu. Fratele meu mai mic este acolo și încerc să fiu un model pentru el. Nu îmi găsesc cuvintele. Cea mai frumoasă seară din viața mea", a declarat Jude Bellingham, pentru TNT Sports.

Dani Carvajal a intrat în istorie

Dani Carvajal, eroul improbabil al serii, a intrat în istoria fotbalului alături de legenda madrilenă Paco Gento. Spaniolul a devenit unul dintre cei doi jucători care au câștigat competiția de șase ori. Carvajal a recunoscut că Real Madrid a avut parte de noroc în primele 45 de minute dominate de Borussia Dortmund.

"Știam că va fi un meci greu, iar în prima repriză au fost foarte superiori, dar am ieșit în viață. Aș fi preferat să câștig finala mai confortabil, dar Dortmund este aici pe merit. În prima repriză nu meritam nici măcar un egal, dar am știut să suferim și acum suntem fericiți", a declarat Carvajal, la sfârșitul partidei.

Dortmund, ghinion pe Wembley

Aceasta este a doua finală de Liga Campionilor pierdută de Borussia Dortmund pe stadionul "Wembley", după cea din 2013, când au fost învinși de Bayern München cu 2-1. Deși au luptat din greu și au avut momente în care ar fi putut schimba soarta meciului, Real Madrid a demonstrat încă o dată de ce este considerată una dintre cele mai mari echipe din istoria fotbalului mondial.