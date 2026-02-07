Chipciu, ironie acidă la adresa lui Cordea după CFR Cluj – "U" Cluj

Meciul s-a încheiat cu o încăierare generală între jucătorii și antrenorii celor două echipe. Căpitanul oaspeților de la "U" Cluj, Alexandru Chipchiu, l-a luat la țintă pe Andrei Cordea la flash-interviu.

"Îmi place cum am pierdut. Aș vrea să pierd astfel de războaie. Am făcut trei greșeli mari și au profitat de ele, dar îmi plac războaiele astea. Și sunt mândru că sunt în echipa asta. În prima repriză eram foarte nervos, dar acum am doar mândrie față de colegii mei.

Am greșit la goluri, dar sunt mândru de cum am arătat. Dacă vom juca așa, vom fi în play-off. Nu avem cum să nu fim în play-off!

M-a lovit Cordea în timpul meciului, nu era mai mult decât de galben. M-a deranjat că se lovea de mine pe acolo și se dădea lovit. Avea La Familia (n.r trupa fondată de Șisu și Puya) o melodie: 'Nu mai sunteți băieți...'. Dacă ești bărbat, fii bărbat, nu vreau să fiu sexist să spun de femei că nu sunt puternice. Dacă ești tare, fii tare și nu sări în piscină.

Stadionul e vișiniu aici, dar în suflet e alb-negru. Clujul ăsta respiră doar pentru "U" Cluj, datorită istoriei. Îmi doresc să se califice și CFR în play-off, să mai jucăm. Sunt mândru de colegi, de suporteri și felicitări și lor pentru victorie", a declarat Alex Chipciu, după meciul CFR Cluj - Universitatea Cluj.

Programul din etapa a 27-a

Sezonul regular a ajuns aproape de final. Mai sunt patru etape de disputat până când vom trage linie.

FCSB va avea cel mai greu meci în runda cu numărul 27. Campioana en-titre va înfrunta Universitatea Craiova, în deplasare. UTA Arad și FC Botoșani se vor întâlni într-un meci foarte important din cursa pentru play-off. Iată programul:

13 februarie: Petrolul - FC Argeș, ora 20:00;

Metaloglobus - Oțelul, ora 19:00; 15 februarie : UTA Arad - FC Botoșani, ora 14:00;

FC Hermannstadt - CFR Cluj, ora 17:00; 16 februarie: Dinamo - Unirea Slobozia, ora 20:00;

